සජීවී MOVA සඳහා අද මිල 0.00000494 USD කි. MOVA සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MOVA මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

MOVA ගැන වැඩි විස්තර

MOVA මිල තොරතුරු

MOVA යනු කුමක්ද

MOVA නිල වෙබ් අඩවිය

MOVA ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MOVA මිල පුරෝකථනය

MOVA ලාංඡනය

MOVA මිල (MOVA)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 MOVA සිට USD සජීවී මිල:

0.00%1D
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
USD
MOVA (MOVA) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 21:20:10 (UTC+8)

MOVA (MOVA) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.0002423
$ 0.0002423$ 0.0002423

$ 0.00000475
$ 0.00000475$ 0.00000475

-21.77%

-21.77%

MOVA (MOVA) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00000494. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර MOVA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MOVAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.0002423 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000475 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MOVA පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -21.77% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

MOVA (MOVA) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 4.94K
$ 4.94K

$ 4.94K
$ 4.94K

999.08M
999.08M

999,082,587.27139
999,082,587.27139

MOVA හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 4.94K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.08M සමඟින් MOVA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999082587.27139 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 4.94K කි.

MOVA (MOVA) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, MOVAහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, MOVAහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000016579 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, MOVAහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000013536 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, MOVAහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000000382043095666046 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0--
දින 30 යි$ -0.0000016579-33.56%
දින 60 යි$ -0.0000013536-27.40%
දින 90 යි$ -0.000000382043095666046-7.17%

MOVA (MOVA) යනු කුමක්ද

The Mova Token (MOVA) is a utility token built on Solana, designed to incentivize participation, enhance global recognition, and create a deflationary economic model.

Mova is a logistics company going full Solana blockchain. $MOVA is a deflationary token, supported by buybacks and burns funded by the company’s delivery earnings. Every purchase of $MOVA worth $500 USD or more qualifies for an equivalent investment on our platform. Holders are rewarded with daily profits without any lock-in period—simply buy and hold the token.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

MOVA (MOVA) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

MOVA මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ MOVA (MOVA) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ MOVA (MOVA) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? MOVA සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් MOVA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

MOVA දේශීය මුදල් වෙත

MOVA (MOVA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MOVAMOVA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MOVA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: MOVA (MOVA) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

MOVA (MOVA) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MOVA හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00000494 USD වේ.
MOVA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MOVA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00000494 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
MOVA හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MOVA සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 4.94K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MOVA හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MOVA හි සංසරණ සැපයුම 999.08M USD වේ.
MOVA හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.0002423 USD ක ATH මිලක් MOVA අත්කර ගති.
MOVA හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00000475 USD ක ATL මිලක් MOVA අත්කර ගති.
MOVA හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MOVA සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී MOVA වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MOVA මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MOVA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 21:20:10 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

