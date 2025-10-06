සජීවී Most Holders Ever සඳහා අද මිල 0 USD කි. GATHA සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි GATHA මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Most Holders Ever සඳහා අද මිල 0 USD කි. GATHA සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි GATHA මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

GATHA ගැන වැඩි විස්තර

GATHA මිල තොරතුරු

GATHA නිල වෙබ් අඩවිය

GATHA ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

GATHA මිල පුරෝකථනය

Most Holders Ever (GATHA) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:49:54 (UTC+8)

Most Holders Ever (GATHA) මිල තොරතුරු (USD)

Most Holders Ever (GATHA) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර GATHA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. GATHAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව GATHA පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -2.40% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +8.12% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Most Holders Ever (GATHA) වෙළඳපල තොරතුරු

Most Holders Ever හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 7.13K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 997.88M සමඟින් GATHA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 997878554.876499 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 7.13K කි.

Most Holders Ever (GATHA) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Most Holders Everහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Most Holders Everහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Most Holders Everහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Most Holders Everහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-2.40%
දින 30 යි$ 0+8.84%
දින 60 යි$ 0+33.09%
දින 90 යි$ 0--

Most Holders Ever (GATHA) යනු කුමක්ද

The mission is simple: become the token with the most holders.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Most Holders Ever (GATHA) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Most Holders Ever මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Most Holders Ever (GATHA) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Most Holders Ever (GATHA) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Most Holders Ever සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Most Holders Ever මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

GATHA දේශීය මුදල් වෙත

Most Holders Ever (GATHA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Most Holders EverGATHA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් GATHA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Most Holders Ever (GATHA) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Most Holders Ever (GATHA) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද GATHA හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
GATHA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
GATHA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Most Holders Ever හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
GATHA සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 7.13K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
GATHA හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
GATHA හි සංසරණ සැපයුම 997.88M USD වේ.
GATHA හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0 USD ක ATH මිලක් GATHA අත්කර ගති.
GATHA හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් GATHA අත්කර ගති.
GATHA හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
GATHA සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී GATHA වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව GATHA මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා GATHA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:49:54 (UTC+8)

Most Holders Ever (GATHA) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
10-05 21:29:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16දාම-මත දත්ත
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

