සජීවී Monkey The Picasso සඳහා අද මිල 0 USD කි. MONKEY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MONKEY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

MONKEY ගැන වැඩි විස්තර

MONKEY මිල තොරතුරු

MONKEY යනු කුමක්ද

MONKEY නිල වෙබ් අඩවිය

MONKEY ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MONKEY මිල පුරෝකථනය

Monkey The Picasso ලාංඡනය

Monkey The Picasso මිල (MONKEY)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 MONKEY සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-5.60%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Monkey The Picasso (MONKEY) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:08:22 (UTC+8)

Monkey The Picasso (MONKEY) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0055935
$ 0.0055935$ 0.0055935

$ 0
$ 0$ 0

-0.67%

-5.68%

-29.10%

-29.10%

Monkey The Picasso (MONKEY) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර MONKEY වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MONKEYහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.0055935 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MONKEY පසුගිය පැය තුල, -0.67% කින්, පැය 24 තුල, -5.68% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -29.10% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Monkey The Picasso (MONKEY) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 14.23K
$ 14.23K$ 14.23K

--
----

$ 14.68K
$ 14.68K$ 14.68K

949.82M
949.82M 949.82M

979,684,629.352816
979,684,629.352816 979,684,629.352816

Monkey The Picasso හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 14.23K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 949.82M සමඟින් MONKEY හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 979684629.352816 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 14.68K කි.

Monkey The Picasso (MONKEY) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Monkey The Picassoහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Monkey The Picassoහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Monkey The Picassoහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Monkey The Picassoහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-5.68%
දින 30 යි$ 0-95.11%
දින 60 යි$ 0-99.31%
දින 90 යි$ 0--

Monkey The Picasso (MONKEY) යනු කුමක්ද

$Monkey The Picasso is a cryptocurrency project launched on the BonkFun platform, inspired by a remarkable dog, raised by OmarVonMuller, that paints by holding a brush in its mouth. This dog has gained significant fame on social media, boasting 1.2 million followers on Facebook, 600,000 on Instagram, and 50,000 on TikTok. Beyond being a meme coin, $Monkey The Picasso aims to create a "Monkey Universe" by blending art and blockchain technology. The project features a 3D art gallery on its website (monkeyonsol.xyz), showcasing Monkey’s artwork in a virtual space. Additionally, the team is developing a Monkey X Agent and expanding the ecosystem through community-driven initiatives, with OmarVonMuller engaging followers by creating requested artwork on social media. $Monkey The Picasso stands out for its unique fusion of artistic talent, social media influence, and a decentralized creative vision

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Monkey The Picasso (MONKEY) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Monkey The Picasso මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Monkey The Picasso (MONKEY) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Monkey The Picasso (MONKEY) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Monkey The Picasso සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Monkey The Picasso මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

MONKEY දේශීය මුදල් වෙත

Monkey The Picasso (MONKEY) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Monkey The PicassoMONKEY හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MONKEY ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Monkey The Picasso (MONKEY) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Monkey The Picasso (MONKEY) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MONKEY හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
MONKEY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MONKEY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Monkey The Picasso හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MONKEY සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 14.23K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MONKEY හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MONKEY හි සංසරණ සැපයුම 949.82M USD වේ.
MONKEY හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.0055935 USD ක ATH මිලක් MONKEY අත්කර ගති.
MONKEY හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් MONKEY අත්කර ගති.
MONKEY හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MONKEY සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී MONKEY වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MONKEY මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MONKEY මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:08:22 (UTC+8)

Monkey The Picasso (MONKEY) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

