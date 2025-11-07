MOANI මිල (MOANI)
MOANI (MOANI) තත්ය කාලීන මිල $0.00080494. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.0007617 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0008128 ක උපරිම අගයක් අතර MOANI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MOANIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00371014 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.0007617 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MOANI පසුගිය පැය තුල, +0.39% කින්, පැය 24 තුල, +1.18% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -31.09% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
MOANI හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 507.93K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 629.83M සමඟින් MOANI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 6000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 4.84M කි.
අද දිනය තුළ, MOANIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, MOANIහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0005703094 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, MOANIහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0005885861 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, MOANIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+1.18%
|දින 30 යි
|$ -0.0005703094
|-70.85%
|දින 60 යි
|$ -0.0005885861
|-73.12%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Paradise Tycoon is a web3 social building game launching in Q4/2024. Paradise Tycoon combines hybrid casual gameplay, tycoon mechanics, and user-generated content in a vibrant, multiplayer environment. Players embark on transforming a humble island into a thriving paradise by collecting resources, farming, completing quests and tasks for the residents of Port Ohana, and building and expanding their paradise island. The game’s economy is centered around the MOANI token, which is integral to gameplay and offers versatile in-game uses.
MOANI Token
$MOANI is Paradise Tycoon's token and game currency with a fixed supply of 6 Billion tokens. $MOANI empowers the open, player-driven economy of Paradise Tycoon and it can be used for anything players create or do that has value or adds fun for others, just like in the real world!
Earn $MOANI from Paradise Pass tasks, limited quests, and trades Win $MOANI from events & competitions (including user-generated) Trade $MOANI at the auction house with other players Create with $MOANI and become a tycoon in your own way!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
