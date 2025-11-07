Moaner by Matt Furie මිල (MOANER)
--
-1.14%
-25.00%
-25.00%
Moaner by Matt Furie (MOANER) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර MOANER වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MOANERහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MOANER පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -1.14% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -25.00% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Moaner by Matt Furie හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 30.81K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00B සමඟින් MOANER හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 30.81K කි.
අද දිනය තුළ, Moaner by Matt Furieහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Moaner by Matt Furieහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Moaner by Matt Furieහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Moaner by Matt Furieහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-1.14%
|දින 30 යි
|$ 0
|-55.77%
|දින 60 යි
|$ 0
|-79.00%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Matt Furie, creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, and Moaner is shaping up to be the star. His editor Beuys is foreshadowing the main role of Moaner in the book as it is his main PFP and the symbol of attention on his recent Instagram posts.
Moaner represents the evolution of meme culture and artistic expression in the digital age. This community-driven token celebrates the intersection of art, culture, and decentralized finance, bringing together fans of Matt Furie's iconic art style and the vibrant world of cryptocurrency.
This is 100% community-controlled! No devs pulling the strings No jeets No greed We’re here to PUMP it hard, together!
Moaner by Matt FurieMOANER හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MOANER ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
