MLM X මිල (MLMX)
-0.70%
+11.55%
-34.43%
-34.43%
MLM X (MLMX) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර MLMX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MLMXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00298728 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MLMX පසුගිය පැය තුල, -0.70% කින්, පැය 24 තුල, +11.55% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -34.43% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
MLM X හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 154.10K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1000.00M සමඟින් MLMX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999998652.6393245 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 154.10K කි.
අද දිනය තුළ, MLM Xහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, MLM Xහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, MLM Xහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, MLM Xහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+11.55%
|දින 30 යි
|$ 0
|-31.78%
|දින 60 යි
|$ 0
|-89.14%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
MLMX is the native token powering MLMX Exchange — the U.S.-licensed platform turning memes into assets. Our vision is simple: memes aren’t just culture; they’re the next generation of investable assets.
Through the MLMX Exchange, community-led meme coins can graduate into fully supported tokens under a regulated public company framework. Every launch is designed with compliance, utility, and long-term growth in mind, so holders aren’t just chasing hype — they’re part of a system where memes evolve into legitimate, tradable assets.
Key Features: • 🚀 From Memes → To Assets: Tokens launched on MLMX gain credibility and visibility in a U.S.-licensed ecosystem. • 💸 Utility-Powered Token ($MLMX): Earn trading fee discounts, referral rewards, and ecosystem benefits. • 🔗 Cross-Chain Support: Built for Solana, Ethereum, BSC, Polygon, and more. • 🌍 Global On/Off-Ramp: USD, EUR, GBP, JPY, plus additional fiat pairs. • 📈 Public Company Backing: A regulated structure designed to scale memes into durable, real-world assets.
With $MLMX, every meme launched has the potential to grow into something bigger — an asset with staying power.
MLM XMLMX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MLMX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
