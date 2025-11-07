හුවමාරුවDEX+
සජීවී Mitosis EOL BNB සඳහා අද මිල 961.1 USD කි. MIBNB සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MIBNB මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

MIBNB ගැන වැඩි විස්තර

MIBNB මිල තොරතුරු

MIBNB යනු කුමක්ද

MIBNB නිල වෙබ් අඩවිය

MIBNB ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MIBNB මිල පුරෝකථනය

Mitosis EOL BNB ලාංඡනය

Mitosis EOL BNB මිල (MIBNB)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 MIBNB සිට USD සජීවී මිල:

$961.1
$961.1
+1.80%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Mitosis EOL BNB (MIBNB) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:02:46 (UTC+8)

Mitosis EOL BNB (MIBNB) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 918.22
$ 918.22
පැය 24 පහළ
$ 962.69
$ 962.69
24H ඉහළ

$ 918.22
$ 918.22

$ 962.69
$ 962.69

$ 1,341.21
$ 1,341.21

$ 824.92
$ 824.92

+0.53%

+1.87%

-11.30%

-11.30%

Mitosis EOL BNB (MIBNB) තත්‍ය කාලීන මිල $961.1. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 918.22 ක අවම අගයක් සහ $ 962.69 ක උපරිම අගයක් අතර MIBNB වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MIBNBහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1,341.21 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 824.92 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MIBNB පසුගිය පැය තුල, +0.53% කින්, පැය 24 තුල, +1.87% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -11.30% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Mitosis EOL BNB (MIBNB) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 2.18M
$ 2.18M

--
--

$ 2.18M
$ 2.18M

2.27K
2.27K

2,266.525204320159
2,266.525204320159

Mitosis EOL BNB හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 2.18M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 2.27K සමඟින් MIBNB හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 2266.525204320159 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 2.18M කි.

Mitosis EOL BNB (MIBNB) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Mitosis EOL BNBහි මිල වෙනස USDවෙත $ +17.64 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Mitosis EOL BNBහි මිල වෙනස USDවෙත $ -234.8555493200 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Mitosis EOL BNBහි මිල වෙනස USDවෙත $ +95.1900350800 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Mitosis EOL BNBහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +17.64+1.87%
දින 30 යි$ -234.8555493200-24.43%
දින 60 යි$ +95.1900350800+9.90%
දින 90 යි$ 0--

Mitosis EOL BNB (MIBNB) යනු කුමක්ද

Mitosis' yield-bearing BNB, issued via Mitosis EOL VLF (Vault Liquidity Framework), leveraging the DeFi strategies operated by Lista DAO.

"Mitosis is a cross-chain DeFi protocol that transforms liquidity positions into programmable and composable assets. It addresses two major inefficiencies in decentralized finance: the illiquidity of staked assets and the lack of access to high-yield opportunities for smaller users.

Users deposit tokens into Mitosis Vaults across supported blockchains and receive representative assets called Hub Assets on the Mitosis Chain. These can be deployed into two yield frameworks: Ecosystem-Owned Liquidity (EOL) and Matrix. EOL enables governance-driven asset allocation, while Matrix offers curated liquidity campaigns. Each framework issues distinct position tokens—miAssets for EOL and maAssets for Matrix.

Unlike traditional DeFi liquidity tokens, Mitosis position tokens are programmable components that can be traded, used as collateral, or restructured into new financial products. The protocol's infrastructure supports advanced financial engineering and transparent price discovery.

Through collective liquidity aggregation, Mitosis grants users access to preferential yield terms typically reserved for institutional players. Its governance model ensures that token holders participate in capital allocation decisions, fostering a more democratic liquidity ecosystem.

With a cross-chain settlement layer and a design focused on modularity, Mitosis establishes a new standard for programmable liquidity in DeFi."

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Mitosis EOL BNB (MIBNB) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Mitosis EOL BNB මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Mitosis EOL BNB (MIBNB) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Mitosis EOL BNB (MIBNB) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Mitosis EOL BNB සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Mitosis EOL BNB මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

MIBNB දේශීය මුදල් වෙත

Mitosis EOL BNB (MIBNB) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Mitosis EOL BNBMIBNB හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MIBNB ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Mitosis EOL BNB (MIBNB) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Mitosis EOL BNB (MIBNB) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MIBNB හි සජීවී මිල, USD වලින් 961.1 USD වේ.
MIBNB සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MIBNB සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 961.1 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Mitosis EOL BNB හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MIBNB සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 2.18M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MIBNB හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MIBNB හි සංසරණ සැපයුම 2.27K USD වේ.
MIBNB හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1,341.21 USD ක ATH මිලක් MIBNB අත්කර ගති.
MIBNB හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
824.92 USD ක ATL මිලක් MIBNB අත්කර ගති.
MIBNB හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MIBNB සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී MIBNB වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MIBNB මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MIBNB මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:02:46 (UTC+8)

Mitosis EOL BNB (MIBNB) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

$101,915.01

$3,353.84

$1.1796

$157.75

$1.0004

$101,915.01

$3,353.84

$157.75

$2.2305

$969.24

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$4.443

$0.008051

$13.8194

$0.00002440

$0.0987

