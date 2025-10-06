සජීවී Mineral Vault I Security Token සඳහා අද මිල 0.995762 USD කි. MNRL සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MNRL මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Mineral Vault I Security Token සඳහා අද මිල 0.995762 USD කි. MNRL සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MNRL මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Mineral Vault I Security Token මිල (MNRL)

1 MNRL සිට USD සජීවී මිල:

$0.995762
$0.995762$0.995762
0.00%1D
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
Mineral Vault I Security Token (MNRL) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:33:01 (UTC+8)

Mineral Vault I Security Token (MNRL) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.991638
$ 0.991638$ 0.991638
පැය 24 පහළ
$ 0.996744
$ 0.996744$ 0.996744
24H ඉහළ

$ 0.991638
$ 0.991638$ 0.991638

$ 0.996744
$ 0.996744$ 0.996744

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 0.974445
$ 0.974445$ 0.974445

--

-0.09%

-0.08%

-0.08%

Mineral Vault I Security Token (MNRL) තත්‍ය කාලීන මිල $0.995762. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.991638 ක අවම අගයක් සහ $ 0.996744 ක උපරිම අගයක් අතර MNRL වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MNRLහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.008 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.974445 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MNRL පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -0.09% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -0.08% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 2.27M
$ 2.27M$ 2.27M

--
----

$ 9.96M
$ 9.96M$ 9.96M

2.28M
2.28M 2.28M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Mineral Vault I Security Token හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 2.27M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 2.28M සමඟින් MNRL හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 10000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 9.96M කි.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Mineral Vault I Security Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0009387676134863 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Mineral Vault I Security Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000486927 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Mineral Vault I Security Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0049005431 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Mineral Vault I Security Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0048297806802374 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0009387676134863-0.09%
දින 30 යි$ +0.0000486927+0.00%
දින 60 යි$ -0.0049005431-0.49%
දින 90 යි$ -0.0048297806802374-0.48%

Mineral Vault I Security Token (MNRL) යනු කුමක්ද

Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Mineral Vault I Security Token (MNRL) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Mineral Vault I Security Token මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Mineral Vault I Security Token (MNRL) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Mineral Vault I Security Token (MNRL) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Mineral Vault I Security Token සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Mineral Vault I Security Token මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

MNRL දේශීය මුදල් වෙත

Mineral Vault I Security Token (MNRL) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Mineral Vault I Security TokenMNRL හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MNRL ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Mineral Vault I Security Token (MNRL) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Mineral Vault I Security Token (MNRL) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MNRL හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.995762 USD වේ.
MNRL සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MNRL සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.995762 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Mineral Vault I Security Token හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MNRL සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 2.27M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MNRL හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MNRL හි සංසරණ සැපයුම 2.28M USD වේ.
MNRL හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.008 USD ක ATH මිලක් MNRL අත්කර ගති.
MNRL හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.974445 USD ක ATL මිලක් MNRL අත්කර ගති.
MNRL හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MNRL සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී MNRL වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MNRL මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MNRL මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:33:01 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.