සජීවී Midas mTBILL සඳහා අද මිල 1.039 USD කි. MTBILL සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MTBILL මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Midas mTBILL (MTBILL) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:49:09 (UTC+8)

Midas mTBILL (MTBILL) මිල තොරතුරු (USD)

$ 0.937036
$ 0.937036$ 0.937036

0.00%

0.00%

+0.08%

+0.08%

Midas mTBILL (MTBILL) තත්‍ය කාලීන මිල $1.039. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 1.039 ක අවම අගයක් සහ $ 1.039 ක උපරිම අගයක් අතර MTBILL වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MTBILLහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.039 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.937036 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MTBILL පසුගිය පැය තුල, 0.00% කින්, පැය 24 තුල, 0.00% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +0.08% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Midas mTBILL (MTBILL) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 20.84M
$ 20.84M$ 20.84M

--
----

$ 20.84M
$ 20.84M$ 20.84M

20.05M
20.05M 20.05M

20,050,670.27012236
20,050,670.27012236 20,050,670.27012236

Midas mTBILL හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 20.84M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 20.05M සමඟින් MTBILL හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 20050670.27012236 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 20.84M කි.

Midas mTBILL (MTBILL) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Midas mTBILLහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0.0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Midas mTBILLහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0033858932 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Midas mTBILLහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0062191423 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Midas mTBILLහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00926195 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0.00.00%
දින 30 යි$ +0.0033858932+0.33%
දින 60 යි$ +0.0062191423+0.60%
දින 90 යි$ +0.00926195+0.90%

Midas mTBILL (MTBILL) යනු කුමක්ද

Midas US Treasury Bills Token (mTBILL) is a permissionless yield-bearing token tracking short-dated US Treasury Bills. 

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Midas mTBILL (MTBILL) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Midas mTBILL මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Midas mTBILL (MTBILL) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Midas mTBILL (MTBILL) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Midas mTBILL සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Midas mTBILL මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

MTBILL දේශීය මුදල් වෙත

Midas mTBILL (MTBILL) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Midas mTBILLMTBILL හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MTBILL ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Midas mTBILL (MTBILL) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Midas mTBILL (MTBILL) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MTBILL හි සජීවී මිල, USD වලින් 1.039 USD වේ.
MTBILL සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MTBILL සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 1.039 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Midas mTBILL හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MTBILL සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 20.84M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MTBILL හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MTBILL හි සංසරණ සැපයුම 20.05M USD වේ.
MTBILL හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.039 USD ක ATH මිලක් MTBILL අත්කර ගති.
MTBILL හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.937036 USD ක ATL මිලක් MTBILL අත්කර ගති.
MTBILL හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MTBILL සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී MTBILL වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MTBILL මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MTBILL මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:49:09 (UTC+8)

Midas mTBILL (MTBILL) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
10-05 21:29:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16දාම-මත දත්ත
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

වියාචනය

