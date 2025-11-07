Midas msyrupUSDp මිල (MSYRUPUSDP)
Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) තත්ය කාලීන මිල $1.01. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 1.01 ක අවම අගයක් සහ $ 1.01 ක උපරිම අගයක් අතර MSYRUPUSDP වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MSYRUPUSDPහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.01 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MSYRUPUSDP පසුගිය පැය තුල, 0.00% කින්, පැය 24 තුල, 0.00% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +0.10% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Midas msyrupUSDp හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 202.02M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 200.00M සමඟින් MSYRUPUSDP හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 199999099.5219583 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 202.02M කි.
අද දිනය තුළ, Midas msyrupUSDpහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0.0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Midas msyrupUSDpහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0072002900 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Midas msyrupUSDpහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Midas msyrupUSDpහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
msyrupUSDp is a pre-deposit vault that enables early-stage participation in Maple’s syrupUSDT strategy on the upcoming Plasma blockchain. The vault is structured to reflect reference returns generated when syrupUSDT is used as collateral within Plasma’s institutional credit markets, providing participants with exposure ahead of mainnet launch. Rewards are distributed via Merkl, with XPL distributed following the TGE date and Drips rewards distributed in the form of Syrup tokens once realised at the end of each Drips Season. This design allows qualified users to participate early, benefit from composability within the Plasma ecosystem once live, and access incentive programs that support the adoption of syrupUSDT as a core stablecoin collateral.
