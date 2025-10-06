Midas mEDGE මිල (MEDGE)
Midas mEDGE (MEDGE) තත්ය කාලීන මිල $1.047. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 1.047 ක අවම අගයක් සහ $ 1.047 ක උපරිම අගයක් අතර MEDGE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MEDGEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.047 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 1.005 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MEDGE පසුගිය පැය තුල, 0.00% කින්, පැය 24 තුල, 0.00% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +0.18% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Midas mEDGE හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 22.60M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 21.59M සමඟින් MEDGE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 21589698.69783517 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 22.60M කි.
අද දිනය තුළ, Midas mEDGEහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0.0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Midas mEDGEහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0079039077 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Midas mEDGEහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0148686564 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Midas mEDGEහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.02521687 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0.0
|0.00%
|දින 30 යි
|$ +0.0079039077
|+0.75%
|දින 60 යි
|$ +0.0148686564
|+1.42%
|දින 90 යි
|$ +0.02521687
|+2.47%
mEDGE is a crypto-denominated stablecoin yield strategy designed to track delta-neutral DeFi yields while maintaining a balanced market exposure. It dynamically shifts between DeFi lending, liquidity provisioning, and basis trading to optimize risk-adjusted returns. Risk-managed by Edge Capital, a leading market-neutral hedge fund and liquidity provider, mEDGE provides institutional-grade exposure to diversified DeFi yield opportunities. Its fully transparent structure and liquid collateral ensure flexibility, allowing users to earn sustainable, risk-managed yield without being locked into a single strategy.
Midas mEDGEMEDGE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MEDGE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
