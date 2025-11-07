හුවමාරුවDEX+
සජීවී MicroBuy Bot සඳහා අද මිල 0 USD කි. MICROBUY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MICROBUY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී MicroBuy Bot සඳහා අද මිල 0 USD කි. MICROBUY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MICROBUY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

MICROBUY ගැන වැඩි විස්තර

MICROBUY මිල තොරතුරු

MICROBUY යනු කුමක්ද

MICROBUY නිල වෙබ් අඩවිය

MICROBUY ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MICROBUY මිල පුරෝකථනය

MicroBuy Bot ලාංඡනය

MicroBuy Bot මිල (MICROBUY)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 MICROBUY සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-3.70%1D
USD
MicroBuy Bot (MICROBUY) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:07:38 (UTC+8)

MicroBuy Bot (MICROBUY) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00189287
$ 0.00189287$ 0.00189287

$ 0
$ 0$ 0

-0.56%

-3.79%

-7.63%

-7.63%

MicroBuy Bot (MICROBUY) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර MICROBUY වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MICROBUYහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00189287 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MICROBUY පසුගිය පැය තුල, -0.56% කින්, පැය 24 තුල, -3.79% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -7.63% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

MicroBuy Bot (MICROBUY) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 29.93K
$ 29.93K$ 29.93K

--
----

$ 29.93K
$ 29.93K$ 29.93K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,999.9999999
999,999,999.9999999 999,999,999.9999999

MicroBuy Bot හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 29.93K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1000.00M සමඟින් MICROBUY හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999999999.9999999 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 29.93K කි.

MicroBuy Bot (MICROBUY) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, MicroBuy Botහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, MicroBuy Botහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, MicroBuy Botහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, MicroBuy Botහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-3.79%
දින 30 යි$ 0-92.60%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

MicroBuy Bot (MICROBUY) යනු කුමක්ද

MicroBuy Bot (MICROBUY) is the first public AI-powered trading bot designed to trend tokens on DexScreener and other market platforms through automated micro-buys as low as <$0.01 ETH.

Built on the Base chain, it delivers real-time visibility for emerging tokens, enabling projects to reach thousands of traders instantly. With a fixed 1B supply, zero taxes, renounced ownership, and an active buyback mechanism funded by 20% of revenue, MICROBUY is engineered for sustainable growth.

By combining AI-driven automation with transparent tokenomics, MicroBuy Bot aims to become the go-to infrastructure for token discoverability in the Web3 ecosystem.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

MicroBuy Bot (MICROBUY) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

MicroBuy Bot මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ MicroBuy Bot (MICROBUY) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ MicroBuy Bot (MICROBUY) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? MicroBuy Bot සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් MicroBuy Bot මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

MICROBUY දේශීය මුදල් වෙත

MicroBuy Bot (MICROBUY) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MicroBuy BotMICROBUY හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MICROBUY ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: MicroBuy Bot (MICROBUY) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

MicroBuy Bot (MICROBUY) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MICROBUY හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
MICROBUY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MICROBUY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
MicroBuy Bot හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MICROBUY සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 29.93K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MICROBUY හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MICROBUY හි සංසරණ සැපයුම 1000.00M USD වේ.
MICROBUY හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00189287 USD ක ATH මිලක් MICROBUY අත්කර ගති.
MICROBUY හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් MICROBUY අත්කර ගති.
MICROBUY හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MICROBUY සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී MICROBUY වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MICROBUY මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MICROBUY මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:07:38 (UTC+8)

MicroBuy Bot (MICROBUY) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

