MicroBuy Bot මිල (MICROBUY)
-0.56%
-3.79%
-7.63%
-7.63%
MicroBuy Bot (MICROBUY) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර MICROBUY වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MICROBUYහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00189287 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MICROBUY පසුගිය පැය තුල, -0.56% කින්, පැය 24 තුල, -3.79% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -7.63% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
MicroBuy Bot හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 29.93K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1000.00M සමඟින් MICROBUY හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999999999.9999999 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 29.93K කි.
අද දිනය තුළ, MicroBuy Botහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, MicroBuy Botහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, MicroBuy Botහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, MicroBuy Botහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-3.79%
|දින 30 යි
|$ 0
|-92.60%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
MicroBuy Bot (MICROBUY) is the first public AI-powered trading bot designed to trend tokens on DexScreener and other market platforms through automated micro-buys as low as <$0.01 ETH.
Built on the Base chain, it delivers real-time visibility for emerging tokens, enabling projects to reach thousands of traders instantly. With a fixed 1B supply, zero taxes, renounced ownership, and an active buyback mechanism funded by 20% of revenue, MICROBUY is engineered for sustainable growth.
By combining AI-driven automation with transparent tokenomics, MicroBuy Bot aims to become the go-to infrastructure for token discoverability in the Web3 ecosystem.
MicroBuy BotMICROBUY හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MICROBUY ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
