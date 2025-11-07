හුවමාරුවDEX+
සජීවී Metavault Trade සඳහා අද මිල 0.04174195 USD කි. MVX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MVX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Metavault Trade සඳහා අද මිල 0.04174195 USD කි. MVX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MVX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

MVX ගැන වැඩි විස්තර

MVX මිල තොරතුරු

MVX යනු කුමක්ද

MVX නිල වෙබ් අඩවිය

MVX ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MVX මිල පුරෝකථනය

Metavault Trade ලාංඡනය

Metavault Trade මිල (MVX)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 MVX සිට USD සජීවී මිල:

$0.04174195
$0.04174195$0.04174195
+0.90%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Metavault Trade (MVX) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:49:40 (UTC+8)

Metavault Trade (MVX) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.03919725
$ 0.03919725$ 0.03919725
පැය 24 පහළ
$ 0.04208723
$ 0.04208723$ 0.04208723
24H ඉහළ

$ 0.03919725
$ 0.03919725$ 0.03919725

$ 0.04208723
$ 0.04208723$ 0.04208723

$ 4.62
$ 4.62$ 4.62

$ 0.00148601
$ 0.00148601$ 0.00148601

-0.16%

+0.99%

-10.36%

-10.36%

Metavault Trade (MVX) තත්‍ය කාලීන මිල $0.04174195. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.03919725 ක අවම අගයක් සහ $ 0.04208723 ක උපරිම අගයක් අතර MVX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MVXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 4.62 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00148601 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MVX පසුගිය පැය තුල, -0.16% කින්, පැය 24 තුල, +0.99% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -10.36% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Metavault Trade (MVX) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 104.88K
$ 104.88K$ 104.88K

--
----

$ 166.97K
$ 166.97K$ 166.97K

2.51M
2.51M 2.51M

4,000,000.0
4,000,000.0 4,000,000.0

Metavault Trade හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 104.88K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 2.51M සමඟින් MVX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 4000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 166.97K කි.

Metavault Trade (MVX) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Metavault Tradeහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00040824 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Metavault Tradeහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0090134143 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Metavault Tradeහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0136690109 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Metavault Tradeහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.02656310147077666 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00040824+0.99%
දින 30 යි$ -0.0090134143-21.59%
දින 60 යි$ -0.0136690109-32.74%
දින 90 යි$ -0.02656310147077666-38.88%

Metavault Trade (MVX) යනු කුමක්ද

Metavault.Trade is a new kind of Decentralised Exchange, designed to provide a large range of trading features and very deep liquidity on many large cap crypto assets.

Traders can use it in two ways: Spot trading, with swaps and limit orders. Perpetual futures trading with up to 30x leverage on short and long positions.

Metavault.Trade aims to become the go-to solution for traders who want to stay in control of their funds at all times without sharing their personal data. Its innovative design gives it many advantages over other existing DEXes:

Very low transaction fees. No price impact, even for large order sizes.

Protection against liquidation events: the sudden changes in price that can often occur in one exchange (“scam wicks”) are smoothed out by the pricing mechanism design relying on Chainlink oracles.

All-in-one platform: spot and leverage trading.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Metavault Trade (MVX) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Metavault Trade මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Metavault Trade (MVX) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Metavault Trade (MVX) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Metavault Trade සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Metavault Trade මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

MVX දේශීය මුදල් වෙත

Metavault Trade (MVX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Metavault TradeMVX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MVX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Metavault Trade (MVX) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Metavault Trade (MVX) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MVX හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.04174195 USD වේ.
MVX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MVX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.04174195 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Metavault Trade හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MVX සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 104.88K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MVX හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MVX හි සංසරණ සැපයුම 2.51M USD වේ.
MVX හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
4.62 USD ක ATH මිලක් MVX අත්කර ගති.
MVX හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00148601 USD ක ATL මිලක් MVX අත්කර ගති.
MVX හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MVX සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී MVX වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MVX මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MVX මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:49:40 (UTC+8)

Metavault Trade (MVX) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

