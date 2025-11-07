Metavault Trade මිල (MVX)
Metavault Trade (MVX) තත්ය කාලීන මිල $0.04174195. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.03919725 ක අවම අගයක් සහ $ 0.04208723 ක උපරිම අගයක් අතර MVX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MVXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 4.62 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00148601 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MVX පසුගිය පැය තුල, -0.16% කින්, පැය 24 තුල, +0.99% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -10.36% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Metavault Trade හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 104.88K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 2.51M සමඟින් MVX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 4000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 166.97K කි.
අද දිනය තුළ, Metavault Tradeහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00040824 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Metavault Tradeහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0090134143 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Metavault Tradeහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0136690109 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Metavault Tradeහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.02656310147077666 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ +0.00040824
|+0.99%
|දින 30 යි
|$ -0.0090134143
|-21.59%
|දින 60 යි
|$ -0.0136690109
|-32.74%
|දින 90 යි
|$ -0.02656310147077666
|-38.88%
Metavault.Trade is a new kind of Decentralised Exchange, designed to provide a large range of trading features and very deep liquidity on many large cap crypto assets.
Traders can use it in two ways: Spot trading, with swaps and limit orders. Perpetual futures trading with up to 30x leverage on short and long positions.
Metavault.Trade aims to become the go-to solution for traders who want to stay in control of their funds at all times without sharing their personal data. Its innovative design gives it many advantages over other existing DEXes:
Very low transaction fees. No price impact, even for large order sizes.
Protection against liquidation events: the sudden changes in price that can often occur in one exchange (“scam wicks”) are smoothed out by the pricing mechanism design relying on Chainlink oracles.
All-in-one platform: spot and leverage trading.
හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Metavault Trade (MVX) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Metavault Trade (MVX) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Metavault Trade සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.
දැන් Metavault Trade මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!
Metavault TradeMVX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MVX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
ක්රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.
