සජීවී Metamars සඳහා අද මිල 0.00547794 USD කි. MARS සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MARS මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

MARS ගැන වැඩි විස්තර

MARS මිල තොරතුරු

MARS යනු කුමක්ද

MARS නිල වෙබ් අඩවිය

MARS ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MARS මිල පුරෝකථනය

Metamars ලාංඡනය

Metamars මිල (MARS)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 MARS සිට USD සජීවී මිල:

$0.00547794
$0.00547794$0.00547794
+8.80%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Metamars (MARS) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:39:50 (UTC+8)

Metamars (MARS) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00443814
$ 0.00443814$ 0.00443814
පැය 24 පහළ
$ 0.00575619
$ 0.00575619$ 0.00575619
24H ඉහළ

$ 0.00443814
$ 0.00443814$ 0.00443814

$ 0.00575619
$ 0.00575619$ 0.00575619

$ 1.88
$ 1.88$ 1.88

$ 0
$ 0$ 0

+6.98%

+8.89%

+9.70%

+9.70%

Metamars (MARS) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00547794. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00443814 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00575619 ක උපරිම අගයක් අතර MARS වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MARSහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.88 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MARS පසුගිය පැය තුල, +6.98% කින්, පැය 24 තුල, +8.89% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +9.70% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Metamars (MARS) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

--
----

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

226.53M
226.53M 226.53M

260,000,000.0
260,000,000.0 260,000,000.0

Metamars හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.24M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 226.53M සමඟින් MARS හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 260000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.42M කි.

Metamars (MARS) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Metamarsහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0004473 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Metamarsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0013325675 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Metamarsහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0021972263 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Metamarsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.06502013407198147 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.0004473+8.89%
දින 30 යි$ -0.0013325675-24.32%
දින 60 යි$ +0.0021972263+40.11%
දින 90 යි$ -0.06502013407198147-92.22%

Metamars (MARS) යනු කුමක්ද

MetaMars is a Web3 metaverse platform with Mars as its theme. By integrating virtual reality, crypto economics, and social networks, MetaMars is pioneering a new way of digital interaction and value creation. This innovative digital world combines Mars exploration with blockchain technology, providing users with a unique immersive experience.

MetaMars consists of several key components, including NFT collections, community engagement, unique experiences, a rewards system, blockchain technology, ecosystem partnerships, and governance mechanisms.

Core Token (MARS) The native currency of the platform, facilitating transactions, governance participation, and rewarding users for their contributions and engagement within the ecosystem.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Metamars (MARS) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Metamars මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Metamars (MARS) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Metamars (MARS) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Metamars සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Metamars මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

MARS දේශීය මුදල් වෙත

Metamars (MARS) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MetamarsMARS හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MARS ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Metamars (MARS) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Metamars (MARS) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MARS හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00547794 USD වේ.
MARS සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MARS සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00547794 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Metamars හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MARS සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 1.24M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MARS හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MARS හි සංසරණ සැපයුම 226.53M USD වේ.
MARS හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.88 USD ක ATH මිලක් MARS අත්කර ගති.
MARS හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් MARS අත්කර ගති.
MARS හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MARS සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී MARS වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MARS මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MARS මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:39:50 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

