Memesis World (MEMS) තත්ය කාලීන මිල $0.01133386. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර MEMS වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MEMSහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.01219792 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00798364 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MEMS පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ 0.00% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Memesis World හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 5.89M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 530.00M සමඟින් MEMS හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999999777.848888 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 11.33M කි.
අද දිනය තුළ, Memesis Worldහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Memesis Worldහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0005517980 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Memesis Worldහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0012829657 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Memesis Worldහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.000838696543694852 විය.
Memesis World is a Telegram-native Play-to-Earn (P2E) gaming ecosystem built on the Solana blockchain. It allows players to earn MEMS tokens by tapping, completing daily and weekly tasks, and climbing competitive leaderboards – all directly inside a simple Telegram Mini-App.
Beyond the game, Memesis is expanding into a full Web3 gaming infrastructure:
Partner+ – enabling game studios to integrate Play-to-Earn or loyalty systems through a ready-to-use SDK.
Playground – allowing independent developers to publish and monetize games directly within the Memesis ecosystem.
Memesis aims to onboard millions of Web2 players into Web3 by combining fun gameplay, seamless user experience, and real token rewards.
MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්රමුඛතම ක්රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!
හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Memesis World (MEMS) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Memesis World (MEMS) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Memesis World සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.
දැන් Memesis World මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!
Memesis WorldMEMS හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MEMS ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
