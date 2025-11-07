හුවමාරුවDEX+
සජීවී Memesis World සඳහා අද මිල 0.01133386 USD කි. MEMS සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MEMS මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

MEMS ගැන වැඩි විස්තර

MEMS මිල තොරතුරු

MEMS යනු කුමක්ද

MEMS ධවල පත්‍රිකාව

MEMS නිල වෙබ් අඩවිය

MEMS ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MEMS මිල පුරෝකථනය

Memesis World ලාංඡනය

Memesis World මිල (MEMS)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 MEMS සිට USD සජීවී මිල:

$0.01133386
$0.01133386$0.01133386
0.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Memesis World (MEMS) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:00:53 (UTC+8)

Memesis World (MEMS) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01219792
$ 0.01219792$ 0.01219792

$ 0.00798364
$ 0.00798364$ 0.00798364

--

--

0.00%

0.00%

Memesis World (MEMS) තත්‍ය කාලීන මිල $0.01133386. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර MEMS වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MEMSහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.01219792 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00798364 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MEMS පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ 0.00% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Memesis World (MEMS) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 5.89M
$ 5.89M$ 5.89M

--
----

$ 11.33M
$ 11.33M$ 11.33M

530.00M
530.00M 530.00M

999,999,777.848888
999,999,777.848888 999,999,777.848888

Memesis World හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 5.89M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 530.00M සමඟින් MEMS හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999999777.848888 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 11.33M කි.

Memesis World (MEMS) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Memesis Worldහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Memesis Worldහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0005517980 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Memesis Worldහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0012829657 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Memesis Worldහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.000838696543694852 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0--
දින 30 යි$ +0.0005517980+4.87%
දින 60 යි$ +0.0012829657+11.32%
දින 90 යි$ +0.000838696543694852+7.99%

Memesis World (MEMS) යනු කුමක්ද

Memesis World is a Telegram-native Play-to-Earn (P2E) gaming ecosystem built on the Solana blockchain. It allows players to earn MEMS tokens by tapping, completing daily and weekly tasks, and climbing competitive leaderboards – all directly inside a simple Telegram Mini-App.

Beyond the game, Memesis is expanding into a full Web3 gaming infrastructure:

Partner+ – enabling game studios to integrate Play-to-Earn or loyalty systems through a ready-to-use SDK.

Playground – allowing independent developers to publish and monetize games directly within the Memesis ecosystem.

Memesis aims to onboard millions of Web2 players into Web3 by combining fun gameplay, seamless user experience, and real token rewards.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Memesis World මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Memesis World (MEMS) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Memesis World (MEMS) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Memesis World සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Memesis World මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

MEMS දේශීය මුදල් වෙත

Memesis World (MEMS) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Memesis WorldMEMS හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MEMS ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Memesis World (MEMS) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Memesis World (MEMS) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MEMS හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.01133386 USD වේ.
MEMS සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MEMS සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.01133386 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Memesis World හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MEMS සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 5.89M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MEMS හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MEMS හි සංසරණ සැපයුම 530.00M USD වේ.
MEMS හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.01219792 USD ක ATH මිලක් MEMS අත්කර ගති.
MEMS හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00798364 USD ක ATL මිලක් MEMS අත්කර ගති.
MEMS හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MEMS සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී MEMS වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MEMS මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MEMS මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:00:53 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

