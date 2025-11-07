Memerot මිල (MEMEROT)
Memerot (MEMEROT) තත්ය කාලීන මිල $0.0001917. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00016911 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00019244 ක උපරිම අගයක් අතර MEMEROT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MEMEROTහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00109721 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00012528 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MEMEROT පසුගිය පැය තුල, +0.11% කින්, පැය 24 තුල, +7.02% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +1.66% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Memerot හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 139.48K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 727.60M සමඟින් MEMEROT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999985679.017029 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 191.70K කි.
අද දිනය තුළ, Memerotහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Memerotහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000711392 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Memerotහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000725757 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Memerotහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00006883345320064115 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+7.02%
|දින 30 යි
|$ -0.0000711392
|-37.10%
|දින 60 යි
|$ -0.0000725757
|-37.85%
|දින 90 යි
|$ -0.00006883345320064115
|-26.42%
Memerot aims to close the gap and help creators build stronger communities, tap into new audiences and earn passive income from their viral content. For too long the TikTok vibrant community, creators and their virality have been cleaved from crypto. Therefore, we wanted to help creators and community members expand their culture and mindshare through tokenising viral content. Basically, Memerot is a Tiktok token launcher that tokenizes virality. Users can create meme tokens by simply commenting under a TikTok video. It allows anyone to generate and own a token by engaging directly with content. By creating a token tied to a TikTok video, both the scouter (commenter) and the creator (video author) benefit from the attention it generates — turning views into value. It really is as simple as that. No coding. No developer expertise. No crypto wallets. Just tokenising virality. In order to incentivise this ideology shift and help close the market gap, we’ve designed an incentives model that rewards the main actors of our flywheel and also ensure a deflationary mechanism for the $MEMEROT token.
MemerotMEMEROT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MEMEROT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
