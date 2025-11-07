හුවමාරුවDEX+
සජීවී Memecoin Supercycle සඳහා අද මිල 0 USD කි. SUPR සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SUPR මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Memecoin Supercycle සඳහා අද මිල 0 USD කි. SUPR සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SUPR මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

SUPR ගැන වැඩි විස්තර

SUPR මිල තොරතුරු

SUPR යනු කුමක්ද

SUPR නිල වෙබ් අඩවිය

SUPR ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SUPR මිල පුරෝකථනය

Memecoin Supercycle ලාංඡනය

Memecoin Supercycle මිල (SUPR)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 SUPR සිට USD සජීවී මිල:

--
----
0.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Memecoin Supercycle (SUPR) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:46:08 (UTC+8)

Memecoin Supercycle (SUPR) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00449673
$ 0.00449673$ 0.00449673

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Memecoin Supercycle (SUPR) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර SUPR වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SUPRහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00449673 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SUPR පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ 0.00% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Memecoin Supercycle (SUPR) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 8.66K
$ 8.66K$ 8.66K

--
----

$ 8.66K
$ 8.66K$ 8.66K

999.54M
999.54M 999.54M

999,541,866.5685116
999,541,866.5685116 999,541,866.5685116

Memecoin Supercycle හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 8.66K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.54M සමඟින් SUPR හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999541866.5685116 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 8.66K කි.

Memecoin Supercycle (SUPR) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Memecoin Supercycleහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Memecoin Supercycleහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Memecoin Supercycleහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Memecoin Supercycleහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0--
දින 30 යි$ 0-18.90%
දින 60 යි$ 0-10.77%
දින 90 යි$ 0--

Memecoin Supercycle (SUPR) යනු කුමක්ද

What is $SUPR?

🚀 $SUPR is a memecoin launched on the Solana blockchain, inspired by the unstoppable Memecoin Supercycle — a phenomenon where crypto and memecoins thrive together.

Unlike traditional PVP (player vs. player) competition between tokens, $SUPR is the community token for all memecoin communities, uniting everyone under one banner as the supercycle builds.

More than just a coin, $SUPR is a movement to bring the memecoin world together, celebrating shared growth, collaboration, and community. 🌊💎

The storm is coming — are you ready? 🌩️🔥

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Memecoin Supercycle (SUPR) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Memecoin Supercycle මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Memecoin Supercycle (SUPR) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Memecoin Supercycle (SUPR) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Memecoin Supercycle සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Memecoin Supercycle මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

SUPR දේශීය මුදල් වෙත

Memecoin Supercycle (SUPR) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Memecoin SupercycleSUPR හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SUPR ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Memecoin Supercycle (SUPR) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Memecoin Supercycle (SUPR) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද SUPR හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
SUPR සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
SUPR සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Memecoin Supercycle හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
SUPR සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 8.66K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
SUPR හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
SUPR හි සංසරණ සැපයුම 999.54M USD වේ.
SUPR හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00449673 USD ක ATH මිලක් SUPR අත්කර ගති.
SUPR හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් SUPR අත්කර ගති.
SUPR හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
SUPR සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී SUPR වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව SUPR මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා SUPR මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:46:08 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

