සජීවී Meme Alliance සඳහා අද මිල 0.0018561 USD කි. MMA සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MMA මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

MMA ගැන වැඩි විස්තර

MMA මිල තොරතුරු

MMA යනු කුමක්ද

MMA ධවල පත්‍රිකාව

MMA නිල වෙබ් අඩවිය

MMA ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MMA මිල පුරෝකථනය

Meme Alliance ලාංඡනය

Meme Alliance මිල (MMA)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 MMA සිට USD සජීවී මිල:

$0.0018561
$0.0018561$0.0018561
-3.10%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Meme Alliance (MMA) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:49:05 (UTC+8)

Meme Alliance (MMA) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00181789
$ 0.00181789$ 0.00181789
පැය 24 පහළ
$ 0.00192456
$ 0.00192456$ 0.00192456
24H ඉහළ

$ 0.00181789
$ 0.00181789$ 0.00181789

$ 0.00192456
$ 0.00192456$ 0.00192456

$ 0.073829
$ 0.073829$ 0.073829

$ 0.0011163
$ 0.0011163$ 0.0011163

-1.55%

-3.16%

-19.48%

-19.48%

Meme Alliance (MMA) තත්‍ය කාලීන මිල $0.0018561. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00181789 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00192456 ක උපරිම අගයක් අතර MMA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MMAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.073829 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.0011163 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MMA පසුගිය පැය තුල, -1.55% කින්, පැය 24 තුල, -3.16% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -19.48% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Meme Alliance (MMA) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 158.63K
$ 158.63K$ 158.63K

--
----

$ 185.66K
$ 185.66K$ 185.66K

85.44M
85.44M 85.44M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Meme Alliance හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 158.63K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 85.44M සමඟින් MMA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 185.66K කි.

Meme Alliance (MMA) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Meme Allianceහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Meme Allianceහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0008602303 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Meme Allianceහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0009739617 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Meme Allianceහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.004468396335071552 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-3.16%
දින 30 යි$ -0.0008602303-46.34%
දින 60 යි$ -0.0009739617-52.47%
දින 90 යි$ -0.004468396335071552-70.65%

Meme Alliance (MMA) යනු කුමක්ද

Meme Alliance is a GameFI ecosystem in development. The goal of Meme Alliance is to connect Meme communities into one ecosystem.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Meme Alliance මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Meme Alliance (MMA) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Meme Alliance (MMA) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Meme Alliance සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Meme Alliance මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

MMA දේශීය මුදල් වෙත

Meme Alliance (MMA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Meme AllianceMMA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MMA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Meme Alliance (MMA) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Meme Alliance (MMA) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MMA හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.0018561 USD වේ.
MMA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MMA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.0018561 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Meme Alliance හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MMA සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 158.63K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MMA හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MMA හි සංසරණ සැපයුම 85.44M USD වේ.
MMA හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.073829 USD ක ATH මිලක් MMA අත්කර ගති.
MMA හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.0011163 USD ක ATL මිලක් MMA අත්කර ගති.
MMA හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MMA සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී MMA වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MMA මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MMA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:49:05 (UTC+8)

Meme Alliance (MMA) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

