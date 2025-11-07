Medjed මිල (MEDJED)
Medjed (MEDJED) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර MEDJED වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MEDJEDහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MEDJED පසුගිය පැය තුල, +0.05% කින්, පැය 24 තුල, +2.62% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -20.67% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Medjed හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 7.69K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 988.44M සමඟින් MEDJED හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 988439455.089865 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 7.69K කි.
අද දිනය තුළ, Medjedහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Medjedහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Medjedහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Medjedහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+2.62%
|දින 30 යි
|$ 0
|-41.64%
|දින 60 යි
|$ 0
|-91.45%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Medjed is the oldest meme in history, dating all the way back to around 1550 BCE. It appears in the Egyptian Book of the Dead as a strange figure with just eyes and feet poking out from under what looks like a floating sheet. It's described as a mysterious god who "strikes down enemies" and "cannot be seen". Thousands of years later, Medjed unexpectedly blew up in Japan after being featured in an exhibition. People fell in love with its simple, funny design. Since then, it has gained a huge normie cult following. There’s cosplay, fan art, merch, and even appearances in anime and video games. Now it's been tokenized and it's also a community-driven memecoin on the Solana blockchain.
MedjedMEDJED හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MEDJED ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
