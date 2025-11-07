Maxi Doge මිල (MAXI)
-1.31%
-0.34%
-10.22%
-10.22%
Maxi Doge (MAXI) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර MAXI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MAXIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00004437 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MAXI පසුගිය පැය තුල, -1.31% කින්, පැය 24 තුල, -0.34% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -10.22% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Maxi Doge හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 174.73K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 420.69B සමඟින් MAXI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 420690000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 174.73K කි.
අද දිනය තුළ, Maxi Dogeහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Maxi Dogeහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Maxi Dogeහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Maxi Dogeහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-0.34%
|දින 30 යි
|$ 0
|-2.45%
|දින 60 යි
|$ 0
|+288.95%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Maxi Doge ($MAXI) is a meme-fuelled token that personifies ultimate strength and the grind of the bull market. Think: a body-building Doge pumping 1000x leverage trades while necking cans of caffeine. $MAXI isn't merely a coin; it's a lifestyle rooted in green candles, gym reps and relentless hustle. By holding $MAXI, degens align themselves with the "never skip leg-day, never skip apump" mentality - an ethos designed to dominate charts and outperform even the original DOGE.
Problem: Retail traders crave outsized returns but lack the brute conviction - and capital - of whales.
Solution: Maxi Doge embodies sheer willpower: lift, trade, repeat. The $MAXI community channels that energy, sharing leveraged strategies, competitions and meme-driven camaraderie to unlock maximal gains together.
This paper sets out the project vision, roadmap, tokenomics, technicals, and risks.
Maxi DogeMAXI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MAXI ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
