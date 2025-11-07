හුවමාරුවDEX+
සජීවී Matr1x සඳහා අද මිල 0.0045125 USD කි. MAX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MAX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

MAX ගැන වැඩි විස්තර

MAX මිල තොරතුරු

MAX යනු කුමක්ද

MAX නිල වෙබ් අඩවිය

MAX ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MAX මිල පුරෝකථනය

Matr1x ලාංඡනය

Matr1x මිල (MAX)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 MAX සිට USD සජීවී මිල:

$0.0045125
-34.90%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
USD
Matr1x (MAX) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:39:26 (UTC+8)

Matr1x (MAX) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00403825
පැය 24 පහළ
$ 0.00702276
24H ඉහළ

$ 0.00403825
$ 0.00702276
$ 0.474276
$ 0.00403825
+4.49%

-34.98%

-37.65%

-37.65%

Matr1x (MAX) තත්‍ය කාලීන මිල $0.0045125. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00403825 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00702276 ක උපරිම අගයක් අතර MAX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MAXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.474276 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00403825 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MAX පසුගිය පැය තුල, +4.49% කින්, පැය 24 තුල, -34.98% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -37.65% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Matr1x (MAX) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 714.32K
--
$ 3.61M
158.30M
800,000,000.0
Matr1x හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 714.32K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 158.30M සමඟින් MAX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 800000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 3.61M කි.

Matr1x (MAX) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Matr1xහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.002428727102338151 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Matr1xහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0022749597 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Matr1xහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0027878996 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Matr1xහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.011668563886204453 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.002428727102338151-34.98%
දින 30 යි$ -0.0022749597-50.41%
දින 60 යි$ -0.0027878996-61.78%
දින 90 යි$ -0.011668563886204453-72.11%

Matr1x (MAX) යනු කුමක්ද

Matr1x is an innovative cultural and entertainment platform combining gaming, AI(AI AGENT),  Esports and blockchain infrastructure. We strive to revolutionize the global gaming and digital content industry via blockchain and AI technology.

Matr1x is a cutting-edge entertainment platform that integrates gaming, artificial intelligence (AI), and esports, all built upon a blockchain infrastructure. With a diverse range of top-notch Web3 games, esports products, infrastructure, tools, and more, Matr1x is dedicated to revolutionizing the global gaming and digital content industries through the implementation of blockchain and AI technologies. Its mission is to expedite the advent of the Web3 era.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි.

Matr1x (MAX) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Matr1x මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Matr1x (MAX) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Matr1x (MAX) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Matr1x සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Matr1x මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

MAX දේශීය මුදල් වෙත

Matr1x (MAX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Matr1xMAX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MAX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Matr1x (MAX) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Matr1x (MAX) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MAX හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.0045125 USD වේ.
MAX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MAX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.0045125 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Matr1x හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MAX සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 714.32K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MAX හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MAX හි සංසරණ සැපයුම 158.30M USD වේ.
MAX හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.474276 USD ක ATH මිලක් MAX අත්කර ගති.
MAX හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00403825 USD ක ATL මිලක් MAX අත්කර ගති.
MAX හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MAX සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී MAX වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MAX මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MAX මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:39:26 (UTC+8)

Matr1x (MAX) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

