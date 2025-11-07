Massive Meme Outbreak මිල (RPG)
Massive Meme Outbreak (RPG) තත්ය කාලීන මිල $0.00000853. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර RPG වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. RPGහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.0017707 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000599 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව RPG පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ 0.00% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Massive Meme Outbreak හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 8.53K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.23M සමඟින් RPG හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999234204.05967 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 8.53K කි.
අද දිනය තුළ, Massive Meme Outbreakහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Massive Meme Outbreakහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000013735 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Massive Meme Outbreakහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000007704 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Massive Meme Outbreakහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.000000348702455507595 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|--
|දින 30 යි
|$ -0.0000013735
|-16.10%
|දින 60 යි
|$ -0.0000007704
|-9.03%
|දින 90 යි
|$ +0.000000348702455507595
|+4.26%
MMORPG is a decentralized gaming ecosystem built on blockchain technology, designed to bring an innovative gaming experience to the blockchain world. The project integrates GameFi and NFTs to offer users a seamless play-to-earn environment. MMORPG focuses on creating a fair and transparent gaming landscape, where players can own, trade, and earn from their in-game assets.
Key features include:
Decentralized Economy: The platform incorporates a native token, $RPG, which powers the in-game economy. Players can use $RPG for transactions, staking, and participating in governance. NFT Integration: Unique in-game assets are represented as NFTs, allowing players to truly own their items and trade them on secondary marketplaces. Community-Centric Governance: MMORPG uses a DAO model, enabling the community to make decisions about game updates, features, and future developments. Cross-Chain Compatibility: The project aims to bridge blockchain gaming with various ecosystems, offering a more inclusive gaming environment.
Massive Meme OutbreakRPG හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් RPG ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
