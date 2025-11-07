හුවමාරුවDEX+
සජීවී Massa Bridged BTC සඳහා අද මිල 103,423 USD කි. WBTC.E සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි WBTC.E මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Massa Bridged BTC සඳහා අද මිල 103,423 USD කි. WBTC.E සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි WBTC.E මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

WBTC.E ගැන වැඩි විස්තර

WBTC.E මිල තොරතුරු

WBTC.E යනු කුමක්ද

WBTC.E නිල වෙබ් අඩවිය

WBTC.E ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

WBTC.E මිල පුරෝකථනය

Massa Bridged BTC ලාංඡනය

Massa Bridged BTC මිල (WBTC.E)

ලැයිස්තුගත නොකළ

Massa Bridged BTC (WBTC.E) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:45:31 (UTC+8)

Massa Bridged BTC (WBTC.E) මිල තොරතුරු (USD)

Massa Bridged BTC (WBTC.E) තත්‍ය කාලීන මිල $103,423. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 102,135 ක අවම අගයක් සහ $ 104,260 ක උපරිම අගයක් අතර WBTC.E වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. WBTC.Eහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 212,430 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 95,551 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව WBTC.E පසුගිය පැය තුල, +0.20% කින්, පැය 24 තුල, +1.07% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -5.58% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Massa Bridged BTC (WBTC.E) වෙළඳපල තොරතුරු

Massa Bridged BTC හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 20.69K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 0.20 සමඟින් WBTC.E හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 0.2 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 20.69K කි.

Massa Bridged BTC (WBTC.E) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Massa Bridged BTCහි මිල වෙනස USDවෙත $ +1,096.81 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Massa Bridged BTCහි මිල වෙනස USDවෙත $ -15,372.0397321000 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Massa Bridged BTCහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Massa Bridged BTCහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +1,096.81+1.07%
දින 30 යි$ -15,372.0397321000-14.86%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Massa Bridged BTC (WBTC.E) යනු කුමක්ද

Bridged BTC on Massa is a wrapped representation of Bitcoin issued through a secure bridging mechanism to the Massa blockchain. Its purpose is to enable BTC holders to access decentralized finance applications and trading on Massa without leaving the ecosystem. Each bridged token is backed 1:1 with Bitcoin, ensuring verifiable collateralization. The token functions as a stable, trust-minimized gateway for Bitcoin liquidity, expanding its utility into Massa’s decentralized environment for swaps, liquidity provision, and other DeFi use cases.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Massa Bridged BTC (WBTC.E) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Massa Bridged BTC මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Massa Bridged BTC (WBTC.E) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Massa Bridged BTC (WBTC.E) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Massa Bridged BTC සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Massa Bridged BTC මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Massa Bridged BTC (WBTC.E) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Massa Bridged BTCWBTC.E හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් WBTC.E ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Massa Bridged BTC (WBTC.E) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Massa Bridged BTC (WBTC.E) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද WBTC.E හි සජීවී මිල, USD වලින් 103,423 USD වේ.
WBTC.E සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
WBTC.E සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 103,423 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Massa Bridged BTC හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
WBTC.E සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 20.69K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
WBTC.E හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
WBTC.E හි සංසරණ සැපයුම 0.20 USD වේ.
WBTC.E හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
212,430 USD ක ATH මිලක් WBTC.E අත්කර ගති.
WBTC.E හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
95,551 USD ක ATL මිලක් WBTC.E අත්කර ගති.
WBTC.E හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
WBTC.E සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී WBTC.E වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව WBTC.E මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා WBTC.E මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
වියාචනය

