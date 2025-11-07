හුවමාරුවDEX+
සජීවී Mashida සඳහා අද මිල 0.0103394 USD කි. MSHD සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MSHD මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

MSHD ගැන වැඩි විස්තර

MSHD මිල තොරතුරු

MSHD යනු කුමක්ද

MSHD ධවල පත්‍රිකාව

MSHD නිල වෙබ් අඩවිය

MSHD ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MSHD මිල පුරෝකථනය

Mashida ලාංඡනය

Mashida මිල (MSHD)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 MSHD සිට USD සජීවී මිල:

$0.0103394
0.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
Mashida (MSHD) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:00:24 (UTC+8)

Mashida (MSHD) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.01009857
පැය 24 පහළ
$ 0.01055708
24H ඉහළ

$ 0.01009857
$ 0.01055708
$ 0.02299756
$ 0.0057113
-0.13%

-0.07%

-24.10%

-24.10%

Mashida (MSHD) තත්‍ය කාලීන මිල $0.0103394. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.01009857 ක අවම අගයක් සහ $ 0.01055708 ක උපරිම අගයක් අතර MSHD වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MSHDහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.02299756 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.0057113 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MSHD පසුගිය පැය තුල, -0.13% කින්, පැය 24 තුල, -0.07% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -24.10% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Mashida (MSHD) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 103.51M
--
$ 103.51M
10.00B
10,000,000,000.0
Mashida හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 103.51M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 10.00B සමඟින් MSHD හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 10000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 103.51M කි.

Mashida (MSHD) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Mashidaහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Mashidaහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0053409028 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Mashidaහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0061236306 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Mashidaහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-0.07%
දින 30 යි$ -0.0053409028-51.65%
දින 60 යි$ +0.0061236306+59.23%
දින 90 යි$ 0--

Mashida (MSHD) යනු කුමක්ද

Mashida $MSHD is a Web3 ecosystem that merges SocialFi, GameFi, and NFTFi into a single AI-powered DeFi platform.

Built on the BNB Smart Chain, Mashida offers users a virtual world for social interaction, gaming, and NFT-based identity, combined with advanced DeFi services through its $MasterP token.

Users can earn optimized returns via AI-managed liquidity pools, access real-world payments through the Mashida Crypto Card, and engage with an interconnected economy designed to make decentralized finance accessible, secure, and rewarding for everyone.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Mashida මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Mashida (MSHD) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Mashida (MSHD) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Mashida සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Mashida මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

MSHD දේශීය මුදල් වෙත

Mashida (MSHD) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MashidaMSHD හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MSHD ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Mashida (MSHD) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Mashida (MSHD) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MSHD හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.0103394 USD වේ.
MSHD සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MSHD සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.0103394 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Mashida හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MSHD සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 103.51M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MSHD හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MSHD හි සංසරණ සැපයුම 10.00B USD වේ.
MSHD හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.02299756 USD ක ATH මිලක් MSHD අත්කර ගති.
MSHD හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.0057113 USD ක ATL මිලක් MSHD අත්කර ගති.
MSHD හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MSHD සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී MSHD වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MSHD මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MSHD මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Mashida (MSHD) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

