සජීවී mascot of the trenches සඳහා අද මිල 0.00020799 USD කි. RUG සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි RUG මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

RUG ගැන වැඩි විස්තර

RUG මිල තොරතුරු

RUG යනු කුමක්ද

RUG නිල වෙබ් අඩවිය

RUG ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

RUG මිල පුරෝකථනය

mascot of the trenches ලාංඡනය

mascot of the trenches මිල (RUG)

ලැයිස්තුගත නොකළ

$0.00020799
-6.80%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
mascot of the trenches (RUG) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:45:24 (UTC+8)

mascot of the trenches (RUG) මිල තොරතුරු (USD)

$ 0.00020165
පැය 24 පහළ
24H ඉහළ

-1.87%

-6.60%

+79.61%

+79.61%

mascot of the trenches (RUG) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00020799. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00020165 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00027081 ක උපරිම අගයක් අතර RUG වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. RUGහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00055759 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00001857 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව RUG පසුගිය පැය තුල, -1.87% කින්, පැය 24 තුල, -6.60% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +79.61% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

mascot of the trenches (RUG) වෙළඳපල තොරතුරු

mascot of the trenches හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 207.80K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.11M සමඟින් RUG හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999111519.53526 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 207.80K කි.

mascot of the trenches (RUG) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, mascot of the trenchesහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, mascot of the trenchesහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0009135177 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, mascot of the trenchesහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, mascot of the trenchesහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-6.60%
දින 30 යි$ +0.0009135177+439.21%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

mascot of the trenches (RUG) යනු කුමක්ද

On the Solana blockchain there is thousands of "rugs" every single day

This is why the "mascot of the trenches" was created and is called RUG.

Every project pump and dumps at some point - and will be called a "RUG" once it is dumped.

Every dump on the token "mascot of the trenches" is seen as a positive thing since it's literally a RUG.

It's has a double meaning which is fun, and is a very memable character.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

mascot of the trenches (RUG) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

mascot of the trenches මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ mascot of the trenches (RUG) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ mascot of the trenches (RUG) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? mascot of the trenches සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් mascot of the trenches මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

mascot of the trenches (RUG) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

mascot of the trenchesRUG හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් RUG ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: mascot of the trenches (RUG) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

mascot of the trenches (RUG) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද RUG හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00020799 USD වේ.
RUG සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
RUG සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00020799 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
mascot of the trenches හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
RUG සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 207.80K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
RUG හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
RUG හි සංසරණ සැපයුම 999.11M USD වේ.
RUG හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00055759 USD ක ATH මිලක් RUG අත්කර ගති.
RUG හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00001857 USD ක ATL මිලක් RUG අත්කර ගති.
RUG හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
RUG සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී RUG වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව RUG මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා RUG මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:45:24 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

