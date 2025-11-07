Market Stalker මිල (STLKR)
-1.30%
-1.02%
-6.47%
-6.47%
Market Stalker (STLKR) තත්ය කාලීන මිල $0.00168228. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00162865 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00171779 ක උපරිම අගයක් අතර STLKR වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. STLKRහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00491883 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව STLKR පසුගිය පැය තුල, -1.30% කින්, පැය 24 තුල, -1.02% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -6.47% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Market Stalker හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 168.36K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 100.00M සමඟින් STLKR හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 168.36K කි.
අද දිනය තුළ, Market Stalkerහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Market Stalkerහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0004799401 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Market Stalkerහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0005607019 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Market Stalkerහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.001311313144271818 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-1.02%
|දින 30 යි
|$ -0.0004799401
|-28.52%
|දින 60 යි
|$ -0.0005607019
|-33.32%
|දින 90 යි
|$ -0.001311313144271818
|-43.80%
The Market Stalker is a subscription-based trading intelligence platform that tracks high-performing crypto wallets in real time. It delivers alerts via Telegram and a web dashboard when these wallets buy tokens. The system ranks wallets based on past profitability, filters out scams, and provides actionable trading insights including price, liquidity, and wallet holding data. The goal is to help users make informed decisions by surfacing reliable on-chain activity.
Market StalkerSTLKR හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් STLKR ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
