සජීවී Market Maker DAO සඳහා අද මිල 0.00412304 USD කි. MMDAO සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MMDAO මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Market Maker DAO සඳහා අද මිල 0.00412304 USD කි. MMDAO සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MMDAO මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

MMDAO ගැන වැඩි විස්තර

MMDAO මිල තොරතුරු

MMDAO යනු කුමක්ද

MMDAO ධවල පත්‍රිකාව

MMDAO නිල වෙබ් අඩවිය

MMDAO ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MMDAO මිල පුරෝකථනය

Market Maker DAO ලාංඡනය

Market Maker DAO මිල (MMDAO)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 MMDAO සිට USD සජීවී මිල:

$0.00412304
$0.00412304$0.00412304
-3.60%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Market Maker DAO (MMDAO) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:00:02 (UTC+8)

Market Maker DAO (MMDAO) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00394393
$ 0.00394393$ 0.00394393
පැය 24 පහළ
$ 0.00427794
$ 0.00427794$ 0.00427794
24H ඉහළ

$ 0.00394393
$ 0.00394393$ 0.00394393

$ 0.00427794
$ 0.00427794$ 0.00427794

$ 0.04386478
$ 0.04386478$ 0.04386478

$ 0.00273379
$ 0.00273379$ 0.00273379

+0.48%

-3.62%

+2.35%

+2.35%

Market Maker DAO (MMDAO) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00412304. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00394393 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00427794 ක උපරිම අගයක් අතර MMDAO වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MMDAOහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.04386478 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00273379 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MMDAO පසුගිය පැය තුල, +0.48% කින්, පැය 24 තුල, -3.62% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +2.35% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Market Maker DAO (MMDAO) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 412.64K
$ 412.64K$ 412.64K

--
----

$ 412.64K
$ 412.64K$ 412.64K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Market Maker DAO හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 412.64K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 100.00M සමඟින් MMDAO හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 412.64K කි.

Market Maker DAO (MMDAO) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Market Maker DAOහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000154896884288386 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Market Maker DAOහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0022693352 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Market Maker DAOහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Market Maker DAOහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.000154896884288386-3.62%
දින 30 යි$ -0.0022693352-55.04%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Market Maker DAO (MMDAO) යනු කුමක්ද

Market Maker DAO is a project that uses a treasury to perform automated trades to earn a profit. The treasury is established through a 5% transaction tax. 100% of the profits generated through the automated trades are made available to $MMDAO holders (on a monthly basis) to claim through our staking pool on the dashboard. Market Maker DAO also includes Governance protocols allowing $MMDAO holders to have their say in which trading scripts are included. Holders are able to create proposals to add or remove trading scripts, and through the use of our dashboard, can base these decisions on live and past trade data which is shown on the dashboard.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Market Maker DAO මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Market Maker DAO (MMDAO) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Market Maker DAO (MMDAO) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Market Maker DAO සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Market Maker DAO මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

MMDAO දේශීය මුදල් වෙත

Market Maker DAO (MMDAO) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Market Maker DAOMMDAO හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MMDAO ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Market Maker DAO (MMDAO) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Market Maker DAO (MMDAO) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MMDAO හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00412304 USD වේ.
MMDAO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MMDAO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00412304 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Market Maker DAO හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MMDAO සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 412.64K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MMDAO හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MMDAO හි සංසරණ සැපයුම 100.00M USD වේ.
MMDAO හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.04386478 USD ක ATH මිලක් MMDAO අත්කර ගති.
MMDAO හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00273379 USD ක ATL මිලක් MMDAO අත්කර ගති.
MMDAO හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MMDAO සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී MMDAO වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MMDAO මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MMDAO මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:00:02 (UTC+8)

Market Maker DAO (MMDAO) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

