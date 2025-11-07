Marine Moguls මිල (MOGUL)
-8.80%
-12.60%
-14.66%
-14.66%
Marine Moguls (MOGUL) තත්ය කාලීන මිල $35.08. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 34.96 ක අවම අගයක් සහ $ 40.31 ක උපරිම අගයක් අතර MOGUL වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MOGULහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 910.54 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 32.47 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MOGUL පසුගිය පැය තුල, -8.80% කින්, පැය 24 තුල, -12.60% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -14.66% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Marine Moguls හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 94.93K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 2.71K සමඟින් MOGUL හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 9962.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 349.43K කි.
අද දිනය තුළ, Marine Mogulsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -5.06012378685285 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Marine Mogulsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -10.6534522160 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Marine Mogulsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -2.4639806120 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Marine Mogulsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -4.77373343026753 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ -5.06012378685285
|-12.60%
|දින 30 යි
|$ -10.6534522160
|-30.36%
|දින 60 යි
|$ -2.4639806120
|-7.02%
|දින 90 යි
|$ -4.77373343026753
|-11.97%
Marine Moguls NFTs are a unique collection of 10,000 digital assets. Integrating advanced ERC-404 technology and AI-powered trading tools, this project features AI-crafted NFTs that offer holders benefits like liquidity, fractional ownership, and exclusive access to MetBot's high-frequency trading system. Additionally, over 2,500 NFTs come with prizes totaling over 2.9 million USDT. Marine Moguls aims to transform the financial landscape by merging traditional finance with innovative digital assets.
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
