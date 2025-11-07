හුවමාරුවDEX+
සජීවී marcat maker සඳහා අද මිල 0.00000515 USD කි. MARCAT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MARCAT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

MARCAT ගැන වැඩි විස්තර

MARCAT මිල තොරතුරු

MARCAT යනු කුමක්ද

MARCAT නිල වෙබ් අඩවිය

MARCAT ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MARCAT මිල පුරෝකථනය

marcat maker ලාංඡනය

marcat maker මිල (MARCAT)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 MARCAT සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-4.20%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
marcat maker (MARCAT) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 21:19:36 (UTC+8)

marcat maker (MARCAT) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00000513
$ 0.00000513$ 0.00000513
පැය 24 පහළ
$ 0.0000054
$ 0.0000054$ 0.0000054
24H ඉහළ

$ 0.00000513
$ 0.00000513$ 0.00000513

$ 0.0000054
$ 0.0000054$ 0.0000054

$ 0.00003174
$ 0.00003174$ 0.00003174

$ 0.00000513
$ 0.00000513$ 0.00000513

-0.31%

-4.29%

-18.44%

-18.44%

marcat maker (MARCAT) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00000515. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00000513 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0000054 ක උපරිම අගයක් අතර MARCAT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MARCATහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00003174 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000513 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MARCAT පසුගිය පැය තුල, -0.31% කින්, පැය 24 තුල, -4.29% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -18.44% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

marcat maker (MARCAT) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 5.14K
$ 5.14K$ 5.14K

--
----

$ 5.14K
$ 5.14K$ 5.14K

998.82M
998.82M 998.82M

998,819,690.237516
998,819,690.237516 998,819,690.237516

marcat maker හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 5.14K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 998.82M සමඟින් MARCAT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 998819690.237516 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 5.14K කි.

marcat maker (MARCAT) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, marcat makerහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, marcat makerහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000014548 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, marcat makerහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000011888 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, marcat makerහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000001206628656823219 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-4.29%
දින 30 යි$ -0.0000014548-28.25%
දින 60 යි$ -0.0000011888-23.08%
දින 90 යි$ -0.000001206628656823219-18.98%

marcat maker (MARCAT) යනු කුමක්ද

meet the marcat maker

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

marcat maker (MARCAT) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

marcat maker මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ marcat maker (MARCAT) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ marcat maker (MARCAT) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? marcat maker සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් marcat maker මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

MARCAT දේශීය මුදල් වෙත

marcat maker (MARCAT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

marcat makerMARCAT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MARCAT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: marcat maker (MARCAT) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

marcat maker (MARCAT) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MARCAT හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00000515 USD වේ.
MARCAT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MARCAT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00000515 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
marcat maker හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MARCAT සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 5.14K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MARCAT හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MARCAT හි සංසරණ සැපයුම 998.82M USD වේ.
MARCAT හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00003174 USD ක ATH මිලක් MARCAT අත්කර ගති.
MARCAT හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00000513 USD ක ATL මිලක් MARCAT අත්කර ගති.
MARCAT හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MARCAT සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී MARCAT වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MARCAT මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MARCAT මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 21:19:36 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

