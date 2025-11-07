හුවමාරුවDEX+
සජීවී Mansioncoin සඳහා අද මිල 0.00004714 USD කි. MANSION සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MANSION මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Mansioncoin සඳහා අද මිල 0.00004714 USD කි. MANSION සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MANSION මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

MANSION ගැන වැඩි විස්තර

MANSION මිල තොරතුරු

MANSION යනු කුමක්ද

MANSION ධවල පත්‍රිකාව

MANSION නිල වෙබ් අඩවිය

MANSION ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MANSION මිල පුරෝකථනය

Mansioncoin ලාංඡනය

Mansioncoin මිල (MANSION)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 MANSION සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-1.50%1D
mexc
USD
Mansioncoin (MANSION) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:47:58 (UTC+8)

Mansioncoin (MANSION) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.0000461
$ 0.0000461$ 0.0000461
පැය 24 පහළ
$ 0.00004828
$ 0.00004828$ 0.00004828
24H ඉහළ

$ 0.0000461
$ 0.0000461$ 0.0000461

$ 0.00004828
$ 0.00004828$ 0.00004828

$ 0.00015157
$ 0.00015157$ 0.00015157

$ 0.00004298
$ 0.00004298$ 0.00004298

--

-1.56%

-14.58%

-14.58%

Mansioncoin (MANSION) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00004714. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.0000461 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00004828 ක උපරිම අගයක් අතර MANSION වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MANSIONහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00015157 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00004298 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MANSION පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -1.56% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -14.58% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Mansioncoin (MANSION) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 45.47K
$ 45.47K$ 45.47K

--
----

$ 45.47K
$ 45.47K$ 45.47K

964.52M
964.52M 964.52M

964,516,712.189326
964,516,712.189326 964,516,712.189326

Mansioncoin හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 45.47K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 964.52M සමඟින් MANSION හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 964516712.189326 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 45.47K කි.

Mansioncoin (MANSION) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Mansioncoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Mansioncoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000108393 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Mansioncoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000222446 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Mansioncoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00006124147770912586 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-1.56%
දින 30 යි$ -0.0000108393-22.99%
දින 60 යි$ -0.0000222446-47.18%
දින 90 යි$ -0.00006124147770912586-56.50%

Mansioncoin (MANSION) යනු කුමක්ද

Mansioncoin is a community-driven memecoin on the Solana blockchain, designed to embody themes of luxury, aspiration, and resilience in the cryptocurrency space. The project's core purpose is to foster a dedicated holder base around the concept of "building mansions" – symbolizing wealth creation and recovery from setbacks – through transparent tokenomics and active community engagement. Functionally, it operates as a standard SPL token with no built-in taxes or utilities beyond trading and holding, emphasizing deflationary mechanisms via voluntary burns and long-term locks of supply to reduce circulating tokens and promote scarcity. The token serves as a medium for community interactions, such as meme contests, airdrops, and raids on social platforms like X and Telegram, where participants create and share content related to luxury lifestyles and AI-generated art. Utility includes enabling participation in project events, rewarding active contributors with token distributions, and facilitating trades on decentralized exchanges like Pumpswap and Raydium. The project's governance is led by a single CTO who has taken over post-initial rug pull, committing to ongoing supply management to build trust. Overall, Mansioncoin aims to create a fun, thematic ecosystem for memecoin enthusiasts, focusing on long-term holder retention through consistent updates, locks (currently 27% of supply locked for up to 2 years), and burns (3.5% burned), while avoiding complex DeFi features to keep it accessible and simple for retail users.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Mansioncoin මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Mansioncoin (MANSION) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Mansioncoin (MANSION) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Mansioncoin සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Mansioncoin මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

MANSION දේශීය මුදල් වෙත

Mansioncoin (MANSION) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MansioncoinMANSION හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MANSION ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Mansioncoin (MANSION) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Mansioncoin (MANSION) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MANSION හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00004714 USD වේ.
MANSION සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MANSION සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00004714 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Mansioncoin හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MANSION සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 45.47K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MANSION හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MANSION හි සංසරණ සැපයුම 964.52M USD වේ.
MANSION හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00015157 USD ක ATH මිලක් MANSION අත්කර ගති.
MANSION හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00004298 USD ක ATL මිලක් MANSION අත්කර ගති.
MANSION හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MANSION සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී MANSION වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MANSION මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MANSION මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:47:58 (UTC+8)

Mansioncoin (MANSION) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

වියාචනය

