Mansioncoin මිල (MANSION)
--
-1.56%
-14.58%
-14.58%
Mansioncoin (MANSION) තත්ය කාලීන මිල $0.00004714. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.0000461 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00004828 ක උපරිම අගයක් අතර MANSION වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MANSIONහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00015157 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00004298 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MANSION පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -1.56% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -14.58% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Mansioncoin හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 45.47K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 964.52M සමඟින් MANSION හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 964516712.189326 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 45.47K කි.
අද දිනය තුළ, Mansioncoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Mansioncoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000108393 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Mansioncoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000222446 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Mansioncoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00006124147770912586 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-1.56%
|දින 30 යි
|$ -0.0000108393
|-22.99%
|දින 60 යි
|$ -0.0000222446
|-47.18%
|දින 90 යි
|$ -0.00006124147770912586
|-56.50%
Mansioncoin is a community-driven memecoin on the Solana blockchain, designed to embody themes of luxury, aspiration, and resilience in the cryptocurrency space. The project's core purpose is to foster a dedicated holder base around the concept of "building mansions" – symbolizing wealth creation and recovery from setbacks – through transparent tokenomics and active community engagement. Functionally, it operates as a standard SPL token with no built-in taxes or utilities beyond trading and holding, emphasizing deflationary mechanisms via voluntary burns and long-term locks of supply to reduce circulating tokens and promote scarcity. The token serves as a medium for community interactions, such as meme contests, airdrops, and raids on social platforms like X and Telegram, where participants create and share content related to luxury lifestyles and AI-generated art. Utility includes enabling participation in project events, rewarding active contributors with token distributions, and facilitating trades on decentralized exchanges like Pumpswap and Raydium. The project's governance is led by a single CTO who has taken over post-initial rug pull, committing to ongoing supply management to build trust. Overall, Mansioncoin aims to create a fun, thematic ecosystem for memecoin enthusiasts, focusing on long-term holder retention through consistent updates, locks (currently 27% of supply locked for up to 2 years), and burns (3.5% burned), while avoiding complex DeFi features to keep it accessible and simple for retail users.
MansioncoinMANSION හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MANSION ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
