Make CRO Great Again (MCGA) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර MCGA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MCGAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00270858 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MCGA පසුගිය පැය තුල, -0.54% කින්, පැය 24 තුල, +3.77% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -23.34% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Make CRO Great Again හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 425.86K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00B සමඟින් MCGA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 425.86K කි.
අද දිනය තුළ, Make CRO Great Againහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Make CRO Great Againහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Make CRO Great Againහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Make CRO Great Againහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+3.77%
|දින 30 යි
|$ 0
|-31.65%
|දින 60 යි
|$ 0
|-81.96%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
MCGA - Make CRO Great Again Born from the ashes of the bear market, MCGA is the rallying cry of every CRO holder who remembers the glory days. This isn't just another memecoin - it's a movement powered by the legendary CROFam community. We witnessed $0.96. We survived the crash. We kept the faith. Now we're here to inject that 212 energy back into Cronos and remind everyone why CRO was destined for greatness. 100% community takeover. Just pure CROFam determination to pump life back into our beloved chain. Every holder is part of the mission. This is our chain. This is our time. This is MCGA.
හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Make CRO Great Again (MCGA) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Make CRO Great Again (MCGA) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Make CRO Great Again සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.
දැන් Make CRO Great Again මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!
Make CRO Great AgainMCGA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MCGA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
ක්රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ.
