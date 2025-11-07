හුවමාරුවDEX+
සජීවී Main Street USD සඳහා අද මිල 0.991807 USD කි. MSUSD සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MSUSD මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

MSUSD ගැන වැඩි විස්තර

MSUSD මිල තොරතුරු

MSUSD යනු කුමක්ද

MSUSD ධවල පත්‍රිකාව

MSUSD නිල වෙබ් අඩවිය

MSUSD ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MSUSD මිල පුරෝකථනය

Main Street USD ලාංඡනය

Main Street USD මිල (MSUSD)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 MSUSD සිට USD සජීවී මිල:

$0.991807
$0.991807$0.991807
-0.60%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Main Street USD (MSUSD) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:59:49 (UTC+8)

Main Street USD (MSUSD) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.99012
$ 0.99012$ 0.99012
පැය 24 පහළ
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24H ඉහළ

$ 0.99012
$ 0.99012$ 0.99012

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

$ 0.979364
$ 0.979364$ 0.979364

-0.45%

-0.69%

-0.45%

-0.45%

Main Street USD (MSUSD) තත්‍ය කාලීන මිල $0.991807. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.99012 ක අවම අගයක් සහ $ 1.001 ක උපරිම අගයක් අතර MSUSD වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MSUSDහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 2.0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.979364 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MSUSD පසුගිය පැය තුල, -0.45% කින්, පැය 24 තුල, -0.69% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -0.45% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Main Street USD (MSUSD) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 2.05M
$ 2.05M$ 2.05M

--
----

$ 2.05M
$ 2.05M$ 2.05M

2.07M
2.07M 2.07M

2,070,827.610304104
2,070,827.610304104 2,070,827.610304104

Main Street USD හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 2.05M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 2.07M සමඟින් MSUSD හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 2070827.610304104 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 2.05M කි.

Main Street USD (MSUSD) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Main Street USDහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0069663648690572 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Main Street USDහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0086259438 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Main Street USDහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0101997431 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Main Street USDහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0066975728493328 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0069663648690572-0.69%
දින 30 යි$ -0.0086259438-0.86%
දින 60 යි$ -0.0101997431-1.02%
දින 90 යි$ -0.0066975728493328-0.67%

Main Street USD (MSUSD) යනු කුමක්ද

Main St delivers institutional-grade delta-neutral yield strategies through a dual-token system — msUSD (the yield-generating token) and smsUSD (the staking token) — with high-yield options trading strategies on Sonic.

Main St builds upon this foundation with a different strategy focus. While Ethena specializes in the basis trade (cash and carry), Main St pioneers options arbitrage as our primary yield engine. This approach captures inefficiencies between implied and realized volatility in options markets, providing a complementary alternative in the delta-neutral ecosystem.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Main Street USD මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Main Street USD (MSUSD) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Main Street USD (MSUSD) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Main Street USD සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Main Street USD මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

MSUSD දේශීය මුදල් වෙත

Main Street USD (MSUSD) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Main Street USDMSUSD හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MSUSD ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Main Street USD (MSUSD) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Main Street USD (MSUSD) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MSUSD හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.991807 USD වේ.
MSUSD සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MSUSD සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.991807 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Main Street USD හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MSUSD සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 2.05M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MSUSD හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MSUSD හි සංසරණ සැපයුම 2.07M USD වේ.
MSUSD හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
2.0 USD ක ATH මිලක් MSUSD අත්කර ගති.
MSUSD හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.979364 USD ක ATL මිලක් MSUSD අත්කර ගති.
MSUSD හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MSUSD සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී MSUSD වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MSUSD මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MSUSD මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:59:49 (UTC+8)

Main Street USD (MSUSD) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

