සජීවී MAFIA AI by Virtuals සඳහා අද මිල 0.00010818 USD කි. MAFIA සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MAFIA මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

MAFIA ගැන වැඩි විස්තර

MAFIA මිල තොරතුරු

MAFIA යනු කුමක්ද

MAFIA නිල වෙබ් අඩවිය

MAFIA ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MAFIA මිල පුරෝකථනය

MAFIA AI by Virtuals ලාංඡනය

MAFIA AI by Virtuals මිල (MAFIA)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 MAFIA සිට USD සජීවී මිල:

$0.00010775
$0.00010775$0.00010775
+1.20%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:47:51 (UTC+8)

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00009712
$ 0.00009712$ 0.00009712
පැය 24 පහළ
$ 0.00011367
$ 0.00011367$ 0.00011367
24H ඉහළ

$ 0.00009712
$ 0.00009712$ 0.00009712

$ 0.00011367
$ 0.00011367$ 0.00011367

$ 0.00032125
$ 0.00032125$ 0.00032125

$ 0.00005047
$ 0.00005047$ 0.00005047

-1.62%

+1.78%

-23.06%

-23.06%

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00010818. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00009712 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00011367 ක උපරිම අගයක් අතර MAFIA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MAFIAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00032125 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00005047 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MAFIA පසුගිය පැය තුල, -1.62% කින්, පැය 24 තුල, +1.78% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -23.06% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 54.12K
$ 54.12K$ 54.12K

--
----

$ 108.23K
$ 108.23K$ 108.23K

500.00M
500.00M 500.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

MAFIA AI by Virtuals හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 54.12K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 500.00M සමඟින් MAFIA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 108.23K කි.

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, MAFIA AI by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, MAFIA AI by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000042580 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, MAFIA AI by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000699183 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, MAFIA AI by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+1.78%
දින 30 යි$ -0.0000042580-3.93%
දින 60 යි$ -0.0000699183-64.63%
දින 90 යි$ 0--

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) යනු කුමක්ද

The crypto early-warning system that turns signals into automated trades. MAFIA AI is a crypto signals and automation platform set in the dystopian world of Cryptopolis. Users create triggers from real-time market intel—executing trades, rebalances, and alerts automatically. Wrapped in a mafia-themed gamified experience, agents rise through ranks by mastering signals and strategy. Join the Syndicate of Shadows and reclaim your edge against the machines.

The Underboss Protocol A decentralized AI-powered DeFi protocol where artificial intelligence meets financial sovereignty. Trust no one, control everything.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

MAFIA AI by Virtuals මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? MAFIA AI by Virtuals සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් MAFIA AI by Virtuals මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

MAFIA දේශීය මුදල් වෙත

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MAFIA AI by VirtualsMAFIA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MAFIA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MAFIA හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00010818 USD වේ.
MAFIA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MAFIA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00010818 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
MAFIA AI by Virtuals හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MAFIA සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 54.12K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MAFIA හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MAFIA හි සංසරණ සැපයුම 500.00M USD වේ.
MAFIA හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00032125 USD ක ATH මිලක් MAFIA අත්කර ගති.
MAFIA හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00005047 USD ක ATL මිලක් MAFIA අත්කර ගති.
MAFIA හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MAFIA සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී MAFIA වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MAFIA මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MAFIA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:47:51 (UTC+8)

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

