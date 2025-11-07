හුවමාරුවDEX+
සජීවී Lympo Market සඳහා අද මිල 0.0004768 USD කි. LMT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි LMT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Lympo Market සඳහා අද මිල 0.0004768 USD කි. LMT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි LMT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

LMT ගැන වැඩි විස්තර

LMT මිල තොරතුරු

LMT යනු කුමක්ද

LMT නිල වෙබ් අඩවිය

LMT ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

LMT මිල පුරෝකථනය

Lympo Market ලාංඡනය

Lympo Market මිල (LMT)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 LMT සිට USD සජීවී මිල:

0.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Lympo Market (LMT) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:47:44 (UTC+8)

Lympo Market (LMT) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0
$ 1.76
$ 0.00009641
--

--

-6.02%

-6.02%

Lympo Market (LMT) තත්‍ය කාලීන මිල $0.0004768. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර LMT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. LMTහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.76 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00009641 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව LMT පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -6.02% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Lympo Market (LMT) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 74.02K
$ 74.02K$ 74.02K

$ 596.01K
$ 596.01K$ 596.01K

155.25M
155.25M 155.25M

1,250,000,000.0
1,250,000,000.0 1,250,000,000.0

Lympo Market හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 74.02K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 155.25M සමඟින් LMT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1250000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 596.01K කි.

Lympo Market (LMT) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Lympo Marketහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Lympo Marketහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0002582688 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Lympo Marketහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0005764643 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Lympo Marketහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0--
දින 30 යි$ +0.0002582688+54.17%
දින 60 යි$ +0.0005764643+120.90%
දින 90 යි$ 0--

Lympo Market (LMT) යනු කුමක්ද

Lympo is building a sports NFTs ecosystem including NFTs with IP rights of world-famous athletes and clubs

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Lympo Market (LMT) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Lympo Market මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Lympo Market (LMT) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Lympo Market (LMT) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Lympo Market සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Lympo Market මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

LMT දේශීය මුදල් වෙත

Lympo Market (LMT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Lympo MarketLMT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් LMT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Lympo Market (LMT) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Lympo Market (LMT) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද LMT හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.0004768 USD වේ.
LMT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
LMT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.0004768 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Lympo Market හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
LMT සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 74.02K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
LMT හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
LMT හි සංසරණ සැපයුම 155.25M USD වේ.
LMT හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.76 USD ක ATH මිලක් LMT අත්කර ගති.
LMT හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00009641 USD ක ATL මිලක් LMT අත්කර ගති.
LMT හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
LMT සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී LMT වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව LMT මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා LMT මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:47:44 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

