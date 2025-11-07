හුවමාරුවDEX+
සජීවී Lunos සඳහා අද මිල 0.00129926 USD කි. UNO සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි UNO මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

UNO ගැන වැඩි විස්තර

UNO මිල තොරතුරු

UNO යනු කුමක්ද

UNO නිල වෙබ් අඩවිය

UNO ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

UNO මිල පුරෝකථනය

Lunos ලාංඡනය

Lunos මිල (UNO)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 UNO සිට USD සජීවී මිල:

$0.00129927
-9.70%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Lunos (UNO) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:06:02 (UTC+8)

Lunos (UNO) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00110441
පැය 24 පහළ
$ 0.00144895
24H ඉහළ

$ 0.00110441
$ 0.00144895
$ 1.24
$ 0.00110441
-1.02%

-9.76%

-13.35%

-13.35%

Lunos (UNO) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00129926. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00110441 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00144895 ක උපරිම අගයක් අතර UNO වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. UNOහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.24 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00110441 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව UNO පසුගිය පැය තුල, -1.02% කින්, පැය 24 තුල, -9.76% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -13.35% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Lunos (UNO) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 301.75K
--
$ 412.93K
231.99M
317,470,452.8070446
Lunos හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 301.75K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 231.99M සමඟින් UNO හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 317470452.8070446 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 412.93K කි.

Lunos (UNO) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Lunosහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000140615447581388 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Lunosහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0003829169 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Lunosහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0006984160 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Lunosහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0016115370576344876 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.000140615447581388-9.76%
දින 30 යි$ -0.0003829169-29.47%
දින 60 යි$ -0.0006984160-53.75%
දින 90 යි$ -0.0016115370576344876-55.36%

Lunos (UNO) යනු කුමක්ද

Lunos is the evolution of Uno Re, transitioning into a decentralized coverage platform powered by Actively Validated Services (AVS). It automates stablecoin depeg protection, validator slashing coverage, DeFi exploit payouts, and Real-World Asset (RWA) risk mitigation using on-chain verification and smart contract execution.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Lunos (UNO) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Lunos මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Lunos (UNO) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Lunos (UNO) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Lunos සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Lunos මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

UNO දේශීය මුදල් වෙත

Lunos (UNO) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

LunosUNO හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් UNO ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Lunos (UNO) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Lunos (UNO) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද UNO හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00129926 USD වේ.
UNO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
UNO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00129926 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Lunos හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
UNO සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 301.75K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
UNO හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
UNO හි සංසරණ සැපයුම 231.99M USD වේ.
UNO හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.24 USD ක ATH මිලක් UNO අත්කර ගති.
UNO හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00110441 USD ක ATL මිලක් UNO අත්කර ගති.
UNO හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
UNO සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී UNO වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව UNO මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා UNO මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Lunos (UNO) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

