සජීවී Lorenzo Wrapped Bitcoin සඳහා අද මිල 106,722 USD කි. ENZOBTC සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ENZOBTC මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

ENZOBTC ගැන වැඩි විස්තර

ENZOBTC මිල තොරතුරු

ENZOBTC යනු කුමක්ද

ENZOBTC ධවල පත්‍රිකාව

ENZOBTC නිල වෙබ් අඩවිය

ENZOBTC ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ENZOBTC මිල පුරෝකථනය

Lorenzo Wrapped Bitcoin ලාංඡනය

Lorenzo Wrapped Bitcoin මිල (ENZOBTC)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 ENZOBTC සිට USD සජීවී මිල:

$106,722
$106,722$106,722
0.00%1D
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:59:22 (UTC+8)

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 115,819
$ 115,819$ 115,819

$ 106,330
$ 106,330$ 106,330

--

--

-3.97%

-3.97%

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) තත්‍ය කාලීන මිල $106,722. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර ENZOBTC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ENZOBTCහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 115,819 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 106,330 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ENZOBTC පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -3.97% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 220.60M
$ 220.60M$ 220.60M

--
----

$ 220.60M
$ 220.60M$ 220.60M

2.07K
2.07K 2.07K

2,067.02911143
2,067.02911143 2,067.02911143

Lorenzo Wrapped Bitcoin හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 220.60M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 2.07K සමඟින් ENZOBTC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 2067.02911143 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 220.60M කි.

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Lorenzo Wrapped Bitcoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Lorenzo Wrapped Bitcoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -3,670.4363850000 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Lorenzo Wrapped Bitcoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -3,366.5775066000 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Lorenzo Wrapped Bitcoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0--
දින 30 යි$ -3,670.4363850000-3.43%
දින 60 යි$ -3,366.5775066000-3.15%
දින 90 යි$ 0--

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) යනු කුමක්ද

Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers.

enzoBTC, a wrapped BTC issued by Lorenzo Protocol, is poised to revolutionize the management and liquidity of Bitcoin (BTC) assets. Recognizing the growing demand for secure and streamlined BTC-based applications, enzoBTC aims to create a transparent and trustworthy environment for BTC asset aggregation.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) සම්පත්

සුදු කඩදාසි
නිල වෙබ් අඩවිය

Lorenzo Wrapped Bitcoin මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Lorenzo Wrapped Bitcoin සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Lorenzo Wrapped Bitcoin මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

ENZOBTC දේශීය මුදල් වෙත

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Lorenzo Wrapped BitcoinENZOBTC හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ENZOBTC ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද ENZOBTC හි සජීවී මිල, USD වලින් 106,722 USD වේ.
ENZOBTC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
ENZOBTC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 106,722 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Lorenzo Wrapped Bitcoin හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
ENZOBTC සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 220.60M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
ENZOBTC හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
ENZOBTC හි සංසරණ සැපයුම 2.07K USD වේ.
ENZOBTC හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
115,819 USD ක ATH මිලක් ENZOBTC අත්කර ගති.
ENZOBTC හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
106,330 USD ක ATL මිලක් ENZOBTC අත්කර ගති.
ENZOBTC හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
ENZOBTC සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී ENZOBTC වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව ENZOBTC මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා ENZOBTC මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:59:22 (UTC+8)

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

