Lorenzo Wrapped Bitcoin මිල (ENZOBTC)
--
--
-3.97%
-3.97%
Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) තත්ය කාලීන මිල $106,722. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර ENZOBTC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ENZOBTCහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 115,819 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 106,330 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ENZOBTC පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -3.97% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Lorenzo Wrapped Bitcoin හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 220.60M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 2.07K සමඟින් ENZOBTC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 2067.02911143 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 220.60M කි.
අද දිනය තුළ, Lorenzo Wrapped Bitcoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Lorenzo Wrapped Bitcoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -3,670.4363850000 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Lorenzo Wrapped Bitcoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -3,366.5775066000 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Lorenzo Wrapped Bitcoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|--
|දින 30 යි
|$ -3,670.4363850000
|-3.43%
|දින 60 යි
|$ -3,366.5775066000
|-3.15%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers.
enzoBTC, a wrapped BTC issued by Lorenzo Protocol, is poised to revolutionize the management and liquidity of Bitcoin (BTC) assets. Recognizing the growing demand for secure and streamlined BTC-based applications, enzoBTC aims to create a transparent and trustworthy environment for BTC asset aggregation.
Lorenzo Wrapped BitcoinENZOBTC හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ENZOBTC ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
