Looks Good මිල (SENDIT)
+0.44%
-13.36%
-7.31%
-7.31%
Looks Good (SENDIT) තත්ය කාලීන මිල $0.00017477. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00015889 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00020395 ක උපරිම අගයක් අතර SENDIT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SENDITහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00683355 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.0001192 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SENDIT පසුගිය පැය තුල, +0.44% කින්, පැය 24 තුල, -13.36% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -7.31% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Looks Good හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 96.16K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 549.97M සමඟින් SENDIT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999965106.076346 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 174.85K කි.
අද දිනය තුළ, Looks Goodහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Looks Goodහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0001411958 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Looks Goodහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0001528941 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Looks Goodහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0016945607132188963 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-13.36%
|දින 30 යි
|$ -0.0001411958
|-80.78%
|දින 60 යි
|$ -0.0001528941
|-87.48%
|දින 90 යි
|$ -0.0016945607132188963
|-90.65%
Looks good send it is a memecoin launched on BONK. Originally the project was CTO'd on pump fun, however, we had no access to creator rewards as a CTO team. Looks good is about sending every project, regardless if it is our token or not. We want everyone to win, especially the bonk ecosystem.
The CTO began in a Mcdonalds drive through after the original dev on Pump Fun sold their tokens after it bonded - the rest is history.
Looks GoodSENDIT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SENDIT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
