සජීවී Looks Good සඳහා අද මිල 0.00017477 USD කි. SENDIT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SENDIT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

SENDIT ගැන වැඩි විස්තර

SENDIT මිල තොරතුරු

SENDIT යනු කුමක්ද

SENDIT නිල වෙබ් අඩවිය

SENDIT ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SENDIT මිල පුරෝකථනය

Looks Good ලාංඡනය

Looks Good මිල (SENDIT)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 SENDIT සිට USD සජීවී මිල:

$0.00017476
$0.00017476$0.00017476
-13.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Looks Good (SENDIT) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:38:48 (UTC+8)

Looks Good (SENDIT) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00015889
$ 0.00015889$ 0.00015889
පැය 24 පහළ
$ 0.00020395
$ 0.00020395$ 0.00020395
24H ඉහළ

$ 0.00015889
$ 0.00015889$ 0.00015889

$ 0.00020395
$ 0.00020395$ 0.00020395

$ 0.00683355
$ 0.00683355$ 0.00683355

$ 0.0001192
$ 0.0001192$ 0.0001192

+0.44%

-13.36%

-7.31%

-7.31%

Looks Good (SENDIT) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00017477. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00015889 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00020395 ක උපරිම අගයක් අතර SENDIT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SENDITහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00683355 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.0001192 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SENDIT පසුගිය පැය තුල, +0.44% කින්, පැය 24 තුල, -13.36% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -7.31% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Looks Good (SENDIT) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 96.16K
$ 96.16K$ 96.16K

--
----

$ 174.85K
$ 174.85K$ 174.85K

549.97M
549.97M 549.97M

999,965,106.076346
999,965,106.076346 999,965,106.076346

Looks Good හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 96.16K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 549.97M සමඟින් SENDIT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999965106.076346 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 174.85K කි.

Looks Good (SENDIT) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Looks Goodහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Looks Goodහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0001411958 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Looks Goodහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0001528941 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Looks Goodහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0016945607132188963 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-13.36%
දින 30 යි$ -0.0001411958-80.78%
දින 60 යි$ -0.0001528941-87.48%
දින 90 යි$ -0.0016945607132188963-90.65%

Looks Good (SENDIT) යනු කුමක්ද

Looks good send it is a memecoin launched on BONK. Originally the project was CTO'd on pump fun, however, we had no access to creator rewards as a CTO team. Looks good is about sending every project, regardless if it is our token or not. We want everyone to win, especially the bonk ecosystem.

The CTO began in a Mcdonalds drive through after the original dev on Pump Fun sold their tokens after it bonded - the rest is history.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Looks Good (SENDIT) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Looks Good මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Looks Good (SENDIT) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Looks Good (SENDIT) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Looks Good සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Looks Good මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

SENDIT දේශීය මුදල් වෙත

Looks Good (SENDIT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Looks GoodSENDIT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SENDIT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Looks Good (SENDIT) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Looks Good (SENDIT) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද SENDIT හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00017477 USD වේ.
SENDIT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
SENDIT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00017477 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Looks Good හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
SENDIT සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 96.16K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
SENDIT හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
SENDIT හි සංසරණ සැපයුම 549.97M USD වේ.
SENDIT හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00683355 USD ක ATH මිලක් SENDIT අත්කර ගති.
SENDIT හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.0001192 USD ක ATL මිලක් SENDIT අත්කර ගති.
SENDIT හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
SENDIT සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී SENDIT වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව SENDIT මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා SENDIT මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:38:48 (UTC+8)

Looks Good (SENDIT) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

