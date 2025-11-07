හුවමාරුවDEX+
සජීවී LNKD Networks සඳහා අද මිල 0.00012814 USD කි. LNKD සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි LNKD මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

LNKD ගැන වැඩි විස්තර

LNKD මිල තොරතුරු

LNKD යනු කුමක්ද

LNKD ධවල පත්‍රිකාව

LNKD නිල වෙබ් අඩවිය

LNKD ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

LNKD මිල පුරෝකථනය

LNKD Networks ලාංඡනය

LNKD Networks මිල (LNKD)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 LNKD සිට USD සජීවී මිල:

$0.00012777
$0.00012777$0.00012777
-1.70%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
LNKD Networks (LNKD) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:47:30 (UTC+8)

LNKD Networks (LNKD) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00012666
$ 0.00012666$ 0.00012666
පැය 24 පහළ
$ 0.00013092
$ 0.00013092$ 0.00013092
24H ඉහළ

$ 0.00012666
$ 0.00012666$ 0.00012666

$ 0.00013092
$ 0.00013092$ 0.00013092

$ 0.00024966
$ 0.00024966$ 0.00024966

$ 0.00012666
$ 0.00012666$ 0.00012666

-0.95%

-1.30%

-18.50%

-18.50%

LNKD Networks (LNKD) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00012814. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00012666 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00013092 ක උපරිම අගයක් අතර LNKD වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. LNKDහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00024966 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00012666 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව LNKD පසුගිය පැය තුල, -0.95% කින්, පැය 24 තුල, -1.30% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -18.50% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

LNKD Networks (LNKD) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 49.98K
$ 49.98K$ 49.98K

--
----

$ 130.06K
$ 130.06K$ 130.06K

384.26M
384.26M 384.26M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

LNKD Networks හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 49.98K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 384.26M සමඟින් LNKD හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 130.06K කි.

LNKD Networks (LNKD) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, LNKD Networksහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, LNKD Networksහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000597830 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, LNKD Networksහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, LNKD Networksහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-1.30%
දින 30 යි$ -0.0000597830-46.65%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

LNKD Networks (LNKD) යනු කුමක්ද

$LNKD is the fuel of the InterLink ecosystem on BSC, powering rewards, liquidity, and growth. Holders earn automatic USDT rewards with every transaction, while volume drives constant buy pressure into $INTL — the utility token used for payments, metaverse, and gaming across InterLink. Launched with 10 LP pairs and expanding to 50+, $LNKD strengthens the treasury, fuels The Vault, and sustains a self-feeding loop built for rewards, scalability, and long-term ecosystem dominance.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

LNKD Networks මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ LNKD Networks (LNKD) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ LNKD Networks (LNKD) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? LNKD Networks සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් LNKD Networks මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

LNKD දේශීය මුදල් වෙත

LNKD Networks (LNKD) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

LNKD NetworksLNKD හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් LNKD ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: LNKD Networks (LNKD) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

LNKD Networks (LNKD) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද LNKD හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00012814 USD වේ.
LNKD සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
LNKD සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00012814 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
LNKD Networks හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
LNKD සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 49.98K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
LNKD හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
LNKD හි සංසරණ සැපයුම 384.26M USD වේ.
LNKD හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00024966 USD ක ATH මිලක් LNKD අත්කර ගති.
LNKD හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00012666 USD ක ATL මිලක් LNKD අත්කර ගති.
LNKD හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
LNKD සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී LNKD වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව LNKD මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා LNKD මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:47:30 (UTC+8)

LNKD Networks (LNKD) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

