Live Ai මිල (LAU)
--
-2.44%
-23.17%
-23.17%
Live Ai (LAU) තත්ය කාලීන මිල $0.02405424. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.02405424 ක අවම අගයක් සහ $ 0.02476387 ක උපරිම අගයක් අතර LAU වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. LAUහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.32 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.02405424 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව LAU පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -2.44% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -23.17% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Live Ai හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 24.05K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00M සමඟින් LAU හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 24.05K කි.
අද දිනය තුළ, Live Aiහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0006038944263807 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Live Aiහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0157258995 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Live Aiහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0202547236 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Live Aiහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.38057283138175996 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ -0.0006038944263807
|-2.44%
|දින 30 යි
|$ -0.0157258995
|-65.37%
|දින 60 යි
|$ -0.0202547236
|-84.20%
|දින 90 යි
|$ -0.38057283138175996
|-94.05%
Welcome to the dawn of a new musical era. At LIVE AI, we are not just generating sounds; we are orchestrating symphonies of artificial intelligence, crafting auditory experiences that are indistinguishable from human artistry, yet boundless in their creative potential. This document outlines our vision, the technology that powers it, and the revolution we are spearheading in the world of music creation and consumption.
Live AiLAU හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් LAU ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
