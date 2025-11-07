Lithium Finance මිල (LITH)
-1.45%
-0.59%
-9.01%
-9.01%
Lithium Finance (LITH) තත්ය කාලීන මිල $0.00000759. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00000756 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00000779 ක උපරිම අගයක් අතර LITH වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. LITHහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.070537 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000182 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව LITH පසුගිය පැය තුල, -1.45% කින්, පැය 24 තුල, -0.59% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -9.01% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Lithium Finance හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 68.91K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 9.08B සමඟින් LITH හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 10000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 75.92K කි.
අද දිනය තුළ, Lithium Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Lithium Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000003836 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Lithium Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000008093 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Lithium Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000001042758361997714 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-0.59%
|දින 30 යි
|$ +0.0000003836
|+5.05%
|දින 60 යි
|$ +0.0000008093
|+10.66%
|දින 90 යි
|$ -0.000001042758361997714
|-12.07%
Lithium Finance is the first decentralized data oracle solution that uses collective intelligence to regularly price illiquid assets that are currently difficult to value.
Lithium combines pricing oracles together with economic incentives to ensure honest information is rewarded and malicious information is punished. The result is accurate, frequent pricing information of virtually all hard to value assets: pre-IPO stocks, private equity, and other illiquid assets. Our native token LITH will be used as a reward mechanism for data queries and answers, it can also be used for staking to signify confidence on the correctness of answers and earn additional rewards.
Making use of algorithms based on years of academic research by Harvard University and other leading institutions, Lithium will be the final piece of the puzzle needed to close the gaps between Trad-Fi and DeFi. By pricing the unpriced with crowdsourcing, it will provide highly accurate asset valuation information to DeFi protocols, traders and investment bankers that benefit the entire financial market.
Lithium FinanceLITH හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් LITH ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
ක්රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.
