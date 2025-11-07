හුවමාරුවDEX+
සජීවී LITERALLY NOTHING සඳහා අද මිල 0.00000651 USD කි. NOTHING සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි NOTHING මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී LITERALLY NOTHING සඳහා අද මිල 0.00000651 USD කි. NOTHING සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි NOTHING මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

NOTHING ගැන වැඩි විස්තර

NOTHING මිල තොරතුරු

NOTHING යනු කුමක්ද

NOTHING නිල වෙබ් අඩවිය

NOTHING ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

NOTHING මිල පුරෝකථනය

LITERALLY NOTHING ලාංඡනය

LITERALLY NOTHING මිල (NOTHING)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 NOTHING සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-1.50%1D
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
USD
LITERALLY NOTHING (NOTHING) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:43:30 (UTC+8)

LITERALLY NOTHING (NOTHING) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00000647
$ 0.00000647$ 0.00000647
පැය 24 පහළ
$ 0.00000671
$ 0.00000671$ 0.00000671
24H ඉහළ

$ 0.00000647
$ 0.00000647$ 0.00000647

$ 0.00000671
$ 0.00000671$ 0.00000671

$ 0.00007549
$ 0.00007549$ 0.00007549

$ 0.00000647
$ 0.00000647$ 0.00000647

--

-1.57%

-19.30%

-19.30%

LITERALLY NOTHING (NOTHING) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00000651. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00000647 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00000671 ක උපරිම අගයක් අතර NOTHING වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. NOTHINGහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00007549 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000647 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව NOTHING පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -1.57% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -19.30% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

LITERALLY NOTHING (NOTHING) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 6.50K
$ 6.50K$ 6.50K

--
----

$ 6.50K
$ 6.50K$ 6.50K

999.02M
999.02M 999.02M

999,018,974.50154
999,018,974.50154 999,018,974.50154

LITERALLY NOTHING හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 6.50K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.02M සමඟින් NOTHING හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999018974.50154 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 6.50K කි.

LITERALLY NOTHING (NOTHING) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, LITERALLY NOTHINGහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, LITERALLY NOTHINGහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000022441 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, LITERALLY NOTHINGහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000018957 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, LITERALLY NOTHINGහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000003830155447369607 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-1.57%
දින 30 යි$ -0.0000022441-34.47%
දින 60 යි$ -0.0000018957-29.12%
දින 90 යි$ -0.000003830155447369607-37.04%

LITERALLY NOTHING (NOTHING) යනු කුමක්ද

The coin offers nothing The dev does nothing The utility is nothing The goal is nothing The community does nothing

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

LITERALLY NOTHING (NOTHING) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

LITERALLY NOTHING මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ LITERALLY NOTHING (NOTHING) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ LITERALLY NOTHING (NOTHING) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? LITERALLY NOTHING සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් LITERALLY NOTHING මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

NOTHING දේශීය මුදල් වෙත

LITERALLY NOTHING (NOTHING) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

LITERALLY NOTHINGNOTHING හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් NOTHING ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: LITERALLY NOTHING (NOTHING) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

LITERALLY NOTHING (NOTHING) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද NOTHING හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00000651 USD වේ.
NOTHING සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
NOTHING සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00000651 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
LITERALLY NOTHING හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
NOTHING සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 6.50K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
NOTHING හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
NOTHING හි සංසරණ සැපයුම 999.02M USD වේ.
NOTHING හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00007549 USD ක ATH මිලක් NOTHING අත්කර ගති.
NOTHING හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00000647 USD ක ATL මිලක් NOTHING අත්කර ගති.
NOTHING හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
NOTHING සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී NOTHING වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව NOTHING මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා NOTHING මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:43:30 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

