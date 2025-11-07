හුවමාරුවDEX+
සජීවී Liquid Staked SOL සඳහා අද මිල 160.19 USD කි. LSSOL සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි LSSOL මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

LSSOL ගැන වැඩි විස්තර

LSSOL මිල තොරතුරු

LSSOL යනු කුමක්ද

LSSOL නිල වෙබ් අඩවිය

LSSOL ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

LSSOL මිල පුරෝකථනය

Liquid Staked SOL ලාංඡනය

Liquid Staked SOL මිල (LSSOL)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 LSSOL සිට USD සජීවී මිල:

$160.18
-0.80%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Liquid Staked SOL (LSSOL) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:59:08 (UTC+8)

Liquid Staked SOL (LSSOL) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 156.5
පැය 24 පහළ
$ 163.76
24H ඉහළ

$ 156.5
$ 163.76
$ 384.79
$ 150.5
+0.38%

-0.85%

-15.01%

-15.01%

Liquid Staked SOL (LSSOL) තත්‍ය කාලීන මිල $160.19. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 156.5 ක අවම අගයක් සහ $ 163.76 ක උපරිම අගයක් අතර LSSOL වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. LSSOLහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 384.79 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 150.5 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව LSSOL පසුගිය පැය තුල, +0.38% කින්, පැය 24 තුල, -0.85% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -15.01% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Liquid Staked SOL (LSSOL) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 1.85M
--
$ 1.85M
11.53K
11,531.731787722
Liquid Staked SOL හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.85M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 11.53K සමඟින් LSSOL හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 11531.731787722 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.85M කි.

Liquid Staked SOL (LSSOL) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Liquid Staked SOLහි මිල වෙනස USDවෙත $ -1.373426329573 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Liquid Staked SOLහි මිල වෙනස USDවෙත $ -45.0418557630 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Liquid Staked SOLහි මිල වෙනස USDවෙත $ -37.4211689310 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Liquid Staked SOLහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -1.373426329573-0.85%
දින 30 යි$ -45.0418557630-28.11%
දින 60 යි$ -37.4211689310-23.36%
දින 90 යි$ 0--

Liquid Staked SOL (LSSOL) යනු කුමක්ද

LsSOL is a liquid staking token (LST), a token representing staked SOL plus network staking rewards. When you stake SOL with Liquid Collective you mint LsSOL. Your LsSOL evidences that you own the staked SOL and any staking rewards it earns, minus any fees. LsSOL allows users to participate in SOL staking while also maintaining the ability to use their LsSOL elsewhere in DeFi, or to transfer ownership of their staked tokens by transferring their LsSOL.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Liquid Staked SOL (LSSOL) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Liquid Staked SOL මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Liquid Staked SOL (LSSOL) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Liquid Staked SOL (LSSOL) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Liquid Staked SOL සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Liquid Staked SOL මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

LSSOL දේශීය මුදල් වෙත

Liquid Staked SOL (LSSOL) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Liquid Staked SOLLSSOL හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් LSSOL ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Liquid Staked SOL (LSSOL) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Liquid Staked SOL (LSSOL) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද LSSOL හි සජීවී මිල, USD වලින් 160.19 USD වේ.
LSSOL සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
LSSOL සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 160.19 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Liquid Staked SOL හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
LSSOL සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 1.85M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
LSSOL හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
LSSOL හි සංසරණ සැපයුම 11.53K USD වේ.
LSSOL හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
384.79 USD ක ATH මිලක් LSSOL අත්කර ගති.
LSSOL හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
150.5 USD ක ATL මිලක් LSSOL අත්කර ගති.
LSSOL හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
LSSOL සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී LSSOL වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව LSSOL මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා LSSOL මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:59:08 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

