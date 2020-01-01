Liquid Mercury (MERC) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව
Liquid Mercury (MERC) තොරතුරු
Liquid Mercury is a technology company that provides institutional-grade trading infrastructure, workflow automation, and Real World Asset (RWA) marketplaces. Its platform is designed to meet the performance, security, and reporting standards expected by the most demanding traditional finance institutions.
At the core of the ecosystem is MERC, an ERC-20 utility token that delivers value to users in three primary ways:
- Discount Farming via Staking
MERC holders can participate in a “Discount Farming Staking Program,” which enables users to earn monthly Element Tokens (ETs) by staking their MERC tokens. These ETs can be:
- Applied toward Liquid Mercury invoices for service discounts, if you're a customer.
- Traded for cash equivalents on a private secondary marketplace where ET holders and Liquid Mercury customers can buy and sell ETs.
- Access to Premium Features and Staking Rewards
Staking MERC also unlocks:
- Access to exclusive research, curated trading tools, and trading rebates.
- Annual staking rewards paid in MERC, currently set at 10% per year.
- Utility in the Expansion of Real World Asset (RWA) Markets
As Liquid Mercury grows its footprint in the RWA sector, the role of the MERC token will expand accordingly, powering participation and utility within tokenized asset marketplaces.
Liquid Mercury (MERC) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව සහ මිල විශ්ලේෂණය
Liquid Mercury (MERC) සඳහා, වෙළඳපොළ සීමාව, සැපයුම් විස්තර, FDV සහ මිල ඉතිහාසය ඇතුළුව, ප්රධාන ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව සහ මිල දත්ත ගවේෂණය කරන්න. ටෝකනයේ වත්මන් වටිනාකම සහ වෙළඳපොළ ස්ථානය එක බැල්මකින් තේරුම් ගන්න.
Liquid Mercury (MERC) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව: පැහැදිලි කරන ලද ප්රධාන මිතික සහ භාවිත අවස්ථා
එහි දිගුකාලීන වටිනාකම, තිරසාරභාවය සහ විභවය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා Liquid MercuryMERC හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම අත්යවශ්ය වේ.
ප්රධාන මිතික සහ ඒවා ගණනය කරන ආකාරය:
මුළු සැපයුම:
නිර්මාණය කර ඇති හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන උපරිම MERC ටෝකන ගණන.
සංසරණ සැපයුම:
වෙළඳපොළ තුළ සහ ජනතාව අතේ දැනට ඇති ටෝකන ගණන.
උපරිම සැපයුම:
මුළු MERC ටෝකන කීයක් පැවතිය හැකිද යන්න පිළිබඳ දැඩි සීමාව.
FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):
වත්මන් මිල × උපරිම සැපයුම ලෙස ගණනය කරනු ලබන අතර, සියලු ටෝකන සංසරණයේ තිබේ නම් මුළු වෙළඳපොළ සීමාවේ ප්රක්ෂේපණයක් ලබා දේ.
උද්ධමන අනුපාතය:
හිඟයට සහ දිගුකාලීන මිල චලනයට බලපාමින්, නව ටෝකන හඳුන්වා දෙන වේගය පිළිබිඹු කරයි.
මෙම මිතික වෙළඳුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?
ඉහළ සංසරණ සැපයුම = වඩා වැඩි ද්රවශීලතාව.
සීමිත උපරිම සැපයුම + අඩු උද්ධමනය= දිගු කාලීන මිල ඉහළ යාමේ හැකියාව.
විනිවිද පෙනෙන ටෝකන බෙදා හැරීම = ව්යාපෘතිය කෙරෙහි වඩා හොඳ විශ්වාසය සහ මධ්යගත පාලනයේ අඩු අවදානම.
අඩු වත්මන් වෙළෙඳපොළ සීමාව සහිත ඉහළ FDV = විය හැකි අධි තක්සේරු සංඥා.
දැන් ඔබට MERC ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව වැටහේ, MERC ටෝකනයේ සජීවී මිල ගවේෂණය කරන්න!
වියාචනය
මෙම පිටුවේ ඇති ටෝකන් ආර්ථික විද්යා දත්ත තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්රවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC එහි නිරවද්යතාව සහතික නොකරයි. ආයෝජනය කිරීමට පෙර ගැඹුරු පර්යේෂණයක් සිදු කරන්න.