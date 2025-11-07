හුවමාරුවDEX+
සජීවී Linos AI සඳහා අද මිල 0.00003279 USD කි. LNS සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි LNS මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

LNS ගැන වැඩි විස්තර

LNS මිල තොරතුරු

LNS යනු කුමක්ද

LNS නිල වෙබ් අඩවිය

LNS ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

LNS මිල පුරෝකථනය

Linos AI ලාංඡනය

Linos AI මිල (LNS)

1 LNS සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-0.70%1D
USD
Linos AI (LNS) සජීවී මිල සටහන
Linos AI (LNS) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00003285
$ 0.00003285$ 0.00003285
පැය 24 පහළ
$ 0.00003487
$ 0.00003487$ 0.00003487
24H ඉහළ

$ 0.00003285
$ 0.00003285$ 0.00003285

$ 0.00003487
$ 0.00003487$ 0.00003487

$ 0.00055908
$ 0.00055908$ 0.00055908

$ 0.0000309
$ 0.0000309$ 0.0000309

-3.77%

-0.79%

-23.63%

-23.63%

Linos AI (LNS) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00003279. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00003285 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00003487 ක උපරිම අගයක් අතර LNS වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. LNSහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00055908 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.0000309 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව LNS පසුගිය පැය තුල, -3.77% කින්, පැය 24 තුල, -0.79% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -23.63% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Linos AI (LNS) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 30.65K
$ 30.65K$ 30.65K

--
----

$ 30.65K
$ 30.65K$ 30.65K

934.64M
934.64M 934.64M

934,641,538.923196
934,641,538.923196 934,641,538.923196

Linos AI හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 30.65K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 934.64M සමඟින් LNS හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 934641538.923196 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 30.65K කි.

Linos AI (LNS) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Linos AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Linos AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000228040 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Linos AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000223276 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Linos AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00008075118216714738 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-0.79%
දින 30 යි$ -0.0000228040-69.54%
දින 60 යි$ -0.0000223276-68.09%
දින 90 යි$ -0.00008075118216714738-71.12%

Linos AI (LNS) යනු කුමක්ද

Generate, Publish, Monetize with Linos.AI , turn ideas into impactful digital experiences and unlock limitless opportunities. Join us to redefine creativity and connectivity in the AI era.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Linos AI (LNS) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Linos AI මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Linos AI (LNS) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Linos AI (LNS) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Linos AI සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Linos AI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

LNS දේශීය මුදල් වෙත

Linos AI (LNS) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Linos AILNS හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් LNS ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Linos AI (LNS) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Linos AI (LNS) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද LNS හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00003279 USD වේ.
LNS සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
LNS සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00003279 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Linos AI හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
LNS සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 30.65K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
LNS හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
LNS හි සංසරණ සැපයුම 934.64M USD වේ.
LNS හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00055908 USD ක ATH මිලක් LNS අත්කර ගති.
LNS හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.0000309 USD ක ATL මිලක් LNS අත්කර ගති.
LNS හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
LNS සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී LNS වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව LNS මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා LNS මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

