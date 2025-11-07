හුවමාරුවDEX+
සජීවී Libra Incentix සඳහා අද මිල 0.00021167 USD කි. LIXX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි LIXX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Libra Incentix සඳහා අද මිල 0.00021167 USD කි. LIXX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි LIXX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

LIXX ගැන වැඩි විස්තර

LIXX මිල තොරතුරු

LIXX යනු කුමක්ද

LIXX ධවල පත්‍රිකාව

LIXX නිල වෙබ් අඩවිය

LIXX ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

LIXX මිල පුරෝකථනය

Libra Incentix ලාංඡනය

Libra Incentix මිල (LIXX)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 LIXX සිට USD සජීවී මිල:

$0.00021128
$0.00021128$0.00021128
+0.90%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Libra Incentix (LIXX) සජීවී මිල සටහන
Libra Incentix (LIXX) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00019822
$ 0.00019822$ 0.00019822
පැය 24 පහළ
$ 0.00021196
$ 0.00021196$ 0.00021196
24H ඉහළ

$ 0.00019822
$ 0.00019822$ 0.00019822

$ 0.00021196
$ 0.00021196$ 0.00021196

$ 0.00473475
$ 0.00473475$ 0.00473475

$ 0.0000163
$ 0.0000163$ 0.0000163

+2.76%

+1.14%

+36.15%

+36.15%

Libra Incentix (LIXX) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00021167. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00019822 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00021196 ක උපරිම අගයක් අතර LIXX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. LIXXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00473475 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.0000163 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව LIXX පසුගිය පැය තුල, +2.76% කින්, පැය 24 තුල, +1.14% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +36.15% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Libra Incentix (LIXX) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

--
----

$ 3.18M
$ 3.18M$ 3.18M

6.70B
6.70B 6.70B

15,000,000,000.0
15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

Libra Incentix හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.42M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 6.70B සමඟින් LIXX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 15000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 3.18M කි.

Libra Incentix (LIXX) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Libra Incentixහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Libra Incentixහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0001463473 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Libra Incentixහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0008865662 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Libra Incentixහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00012146105539697475 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+1.14%
දින 30 යි$ -0.0001463473-69.13%
දින 60 යි$ +0.0008865662+418.84%
දින 90 යි$ +0.00012146105539697475+134.64%

Libra Incentix (LIXX) යනු කුමක්ද

LIX is an innovative project aiming to revolutionize the loyalty industry through its robust blockchain-powered platform. At its core, LIXX utility token serves as the cornerstone, enabling users to access exclusive rewards, discounts, and gift vouchers.

Libra Incentix is a technology company specializing in consumer loyalty. The LIX platform is the leading blockchain-based B2C Rewards Marketplace. Utility token LIXX enables ordinary shoppers to earn and freely use loyalty points.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Libra Incentix මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Libra Incentix (LIXX) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Libra Incentix (LIXX) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Libra Incentix සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Libra Incentix මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

LIXX දේශීය මුදල් වෙත

Libra Incentix (LIXX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Libra IncentixLIXX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් LIXX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Libra Incentix (LIXX) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Libra Incentix (LIXX) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද LIXX හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00021167 USD වේ.
LIXX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
LIXX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00021167 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Libra Incentix හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
LIXX සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 1.42M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
LIXX හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
LIXX හි සංසරණ සැපයුම 6.70B USD වේ.
LIXX හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00473475 USD ක ATH මිලක් LIXX අත්කර ගති.
LIXX හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.0000163 USD ක ATL මිලක් LIXX අත්කර ගති.
LIXX හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
LIXX සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී LIXX වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව LIXX මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා LIXX මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Libra Incentix (LIXX) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

