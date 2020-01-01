Lets Get This Bread (LGTB) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

එහි ටෝකන සැපයුම, බෙදා හැරීමේ ආකෘතිය සහ තථ්‍ය කාල වෙළඳපොළ දත්ත ඇතුළුව, Lets Get This BreadLGTB හි ප්‍රධාන ඇතුළාන්ත දැනුම ගවේෂණය කරන්න.
Lets Get This Bread (LGTB) තොරතුරු

$LGTB (Let’s Get This Bread) is a new memecoin on the Solana Blockchain that launched on Meteora’s M3M3 staking protocol. Based on the classic meme "Lets Get This Bread", it is designed for hustlers and go-getters, embodying the relentless optimism of securing wins and stacking rewards. The token allows holders to stake $LGTB on Meteora's M3M3 platform to earn more tokens and SOL rewards that accrue through trading fees.

Lets Get This Bread (LGTB) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව සහ මිල විශ්ලේෂණය

Lets Get This Bread (LGTB) සඳහා, වෙළඳපොළ සීමාව, සැපයුම් විස්තර, FDV සහ මිල ඉතිහාසය ඇතුළුව, ප්‍රධාන ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව සහ මිල දත්ත ගවේෂණය කරන්න. ටෝකනයේ වත්මන් වටිනාකම සහ වෙළඳපොළ ස්ථානය එක බැල්මකින් තේරුම් ගන්න.

වෙළෙඳපොළ සීමාව:
$ 63.63K
මුළු සැපයුම:
$ 10.00B
සංසරණ සැපයුම:
$ 10.00B
FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):
$ 63.63K
සෑම වේලාවකම ඉහළ:
$ 0.00283765
සෑම වේලාවකම පහළ:
$ 0.0000046
වත්මන් මිල:
$ 0
Lets Get This Bread (LGTB) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව: පැහැදිලි කරන ලද ප්‍රධාන මිතික සහ භාවිත අවස්ථා

එහි දිගුකාලීන වටිනාකම, තිරසාරභාවය සහ විභවය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා Lets Get This BreadLGTB හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

ප්‍රධාන මිතික සහ ඒවා ගණනය කරන ආකාරය:

මුළු සැපයුම:

නිර්මාණය කර ඇති හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන උපරිම LGTB ටෝකන ගණන.

සංසරණ සැපයුම:

වෙළඳපොළ තුළ සහ ජනතාව අතේ දැනට ඇති ටෝකන ගණන.

උපරිම සැපයුම:

මුළු LGTB ටෝකන කීයක් පැවතිය හැකිද යන්න පිළිබඳ දැඩි සීමාව.

FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):

වත්මන් මිල × උපරිම සැපයුම ලෙස ගණනය කරනු ලබන අතර, සියලු ටෝකන සංසරණයේ තිබේ නම් මුළු වෙළඳපොළ සීමාවේ ප්‍රක්ෂේපණයක් ලබා දේ.

උද්ධමන අනුපාතය:

හිඟයට සහ දිගුකාලීන මිල චලනයට බලපාමින්, නව ටෝකන හඳුන්වා දෙන වේගය පිළිබිඹු කරයි.

මෙම මිතික වෙළඳුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?

ඉහළ සංසරණ සැපයුම = වඩා වැඩි ද්‍රවශීලතාව.

සීමිත උපරිම සැපයුම + අඩු උද්ධමනය= දිගු කාලීන මිල ඉහළ යාමේ හැකියාව.

විනිවිද පෙනෙන ටෝකන බෙදා හැරීම = ව්‍යාපෘතිය කෙරෙහි වඩා හොඳ විශ්වාසය සහ මධ්‍යගත පාලනයේ අඩු අවදානම.

අඩු වත්මන් වෙළෙඳපොළ සීමාව සහිත ඉහළ FDV = විය හැකි අධි තක්සේරු සංඥා.

දැන් ඔබට LGTB ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව වැටහේ, LGTB ටෝකනයේ සජීවී මිල ගවේෂණය කරන්න!

