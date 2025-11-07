හුවමාරුවDEX+
Legend of Arcadia සඳහා අද මිල 0.01067166 USD කි. ARCA සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ARCA මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

ARCA ගැන වැඩි විස්තර

ARCA මිල තොරතුරු

ARCA යනු කුමක්ද

ARCA ධවල පත්‍රිකාව

ARCA නිල වෙබ් අඩවිය

ARCA ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ARCA මිල පුරෝකථනය

Legend of Arcadia ලාංඡනය

Legend of Arcadia මිල (ARCA)

1 ARCA සිට USD සජීවී මිල:

$0.0107047
+2.20%1D
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
USD
Legend of Arcadia (ARCA) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:58:26 (UTC+8)

Legend of Arcadia (ARCA) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.01043384
පැය 24 පහළ
$ 0.01086098
24H ඉහළ

$ 0.01043384
$ 0.01086098
$ 0.089965
$ 0.01043384
-0.54%

+1.35%

-7.40%

-7.40%

Legend of Arcadia (ARCA) තත්‍ය කාලීන මිල $0.01067166. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.01043384 ක අවම අගයක් සහ $ 0.01086098 ක උපරිම අගයක් අතර ARCA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ARCAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.089965 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.01043384 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ARCA පසුගිය පැය තුල, -0.54% කින්, පැය 24 තුල, +1.35% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -7.40% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Legend of Arcadia (ARCA) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 3.21M
--
$ 10.67M
300.79M
1,000,000,000.0
Legend of Arcadia හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 3.21M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 300.79M සමඟින් ARCA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 10.67M කි.

Legend of Arcadia (ARCA) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Legend of Arcadiaහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00014224 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Legend of Arcadiaහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0013886348 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Legend of Arcadiaහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0031397101 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Legend of Arcadiaහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.003508954386744356 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00014224+1.35%
දින 30 යි$ -0.0013886348-13.01%
දින 60 යි$ -0.0031397101-29.42%
දින 90 යි$ -0.003508954386744356-24.74%

Legend of Arcadia (ARCA) යනු කුමක්ද

Legend of Arcadia (LOA) is a card-based RPG game built on a vast story universe inspired by Kingdom Hearts. LOA is built with the latest technology for the modern gamer, powered by blockchain. Players can enjoy the game for free, on the go on a mobile device, and socialize in real time with gamers from across the globe through immersive pvp game modes and trading highly composable NFTs.

The world of Arcadia revolves around a fictional continent inhabited by small, toy-like humanoid creatures called Toy Heroes. The objective of the game is to collect and cultivate various types of Toy Heroes (totaling 8 classes and 6 factions) and earn rewards through gameplay.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Legend of Arcadia මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Legend of Arcadia (ARCA) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Legend of Arcadia (ARCA) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Legend of Arcadia සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Legend of Arcadia මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

ARCA දේශීය මුදල් වෙත

Legend of Arcadia (ARCA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Legend of ArcadiaARCA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ARCA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Legend of Arcadia (ARCA) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Legend of Arcadia (ARCA) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද ARCA හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.01067166 USD වේ.
ARCA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
ARCA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.01067166 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Legend of Arcadia හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
ARCA සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 3.21M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
ARCA හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
ARCA හි සංසරණ සැපයුම 300.79M USD වේ.
ARCA හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.089965 USD ක ATH මිලක් ARCA අත්කර ගති.
ARCA හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.01043384 USD ක ATL මිලක් ARCA අත්කර ගති.
ARCA හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
ARCA සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී ARCA වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව ARCA මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා ARCA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:58:26 (UTC+8)

Legend of Arcadia (ARCA) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

