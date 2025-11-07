හුවමාරුවDEX+
සජීවී Ledgity Token සඳහා අද මිල 0.00902036 USD කි. LDY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි LDY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Ledgity Token සඳහා අද මිල 0.00902036 USD කි. LDY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි LDY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

LDY ගැන වැඩි විස්තර

LDY මිල තොරතුරු

LDY යනු කුමක්ද

LDY ධවල පත්‍රිකාව

LDY නිල වෙබ් අඩවිය

LDY ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

LDY මිල පුරෝකථනය

Ledgity Token ලාංඡනය

Ledgity Token මිල (LDY)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 LDY සිට USD සජීවී මිල:

$0.00903538
$0.00903538$0.00903538
+0.30%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Ledgity Token (LDY) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:05:31 (UTC+8)

Ledgity Token (LDY) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00890883
$ 0.00890883$ 0.00890883
පැය 24 පහළ
$ 0.00911192
$ 0.00911192$ 0.00911192
24H ඉහළ

$ 0.00890883
$ 0.00890883$ 0.00890883

$ 0.00911192
$ 0.00911192$ 0.00911192

$ 0.110451
$ 0.110451$ 0.110451

$ 0.00392962
$ 0.00392962$ 0.00392962

-0.54%

+0.14%

-12.69%

-12.69%

Ledgity Token (LDY) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00902036. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00890883 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00911192 ක උපරිම අගයක් අතර LDY වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. LDYහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.110451 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00392962 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව LDY පසුගිය පැය තුල, -0.54% කින්, පැය 24 තුල, +0.14% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -12.69% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Ledgity Token (LDY) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 332.66K
$ 332.66K$ 332.66K

--
----

$ 676.53K
$ 676.53K$ 676.53K

36.88M
36.88M 36.88M

75,000,000.0
75,000,000.0 75,000,000.0

Ledgity Token හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 332.66K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 36.88M සමඟින් LDY හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 75000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 676.53K කි.

Ledgity Token (LDY) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Ledgity Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Ledgity Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0001379465 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Ledgity Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0031933598 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Ledgity Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.004686022397753953 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+0.14%
දින 30 යි$ -0.0001379465-1.52%
දින 60 යි$ -0.0031933598-35.40%
දින 90 යි$ -0.004686022397753953-34.18%

Ledgity Token (LDY) යනු කුමක්ද

Ledgity Yield provides stablecoins holders with a scalable and stable treasury management solution backed by a liquid portfolio of Real World Assets (RWA)

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Ledgity Token මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Ledgity Token (LDY) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Ledgity Token (LDY) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Ledgity Token සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Ledgity Token මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

LDY දේශීය මුදල් වෙත

Ledgity Token (LDY) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Ledgity TokenLDY හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් LDY ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Ledgity Token (LDY) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Ledgity Token (LDY) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද LDY හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00902036 USD වේ.
LDY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
LDY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00902036 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Ledgity Token හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
LDY සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 332.66K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
LDY හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
LDY හි සංසරණ සැපයුම 36.88M USD වේ.
LDY හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.110451 USD ක ATH මිලක් LDY අත්කර ගති.
LDY හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00392962 USD ක ATL මිලක් LDY අත්කර ගති.
LDY හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
LDY සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී LDY වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව LDY මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා LDY මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:05:31 (UTC+8)

Ledgity Token (LDY) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

