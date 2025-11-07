League of Kingdoms මිල (LOKA)
-0.56%
+0.11%
-16.70%
-16.70%
League of Kingdoms (LOKA) තත්ය කාලීන මිල $0.086296. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.084909 ක අවම අගයක් සහ $ 0.089598 ක උපරිම අගයක් අතර LOKA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. LOKAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 5.37 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.04425999 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව LOKA පසුගිය පැය තුල, -0.56% කින්, පැය 24 තුල, +0.11% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -16.70% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
League of Kingdoms හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 4.10M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 47.47M සමඟින් LOKA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 500000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 43.15M කි.
අද දිනය තුළ, League of Kingdomsහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, League of Kingdomsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0316997655 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, League of Kingdomsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0378825632 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, League of Kingdomsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.1537292744286454 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+0.11%
|දින 30 යි
|$ -0.0316997655
|-36.73%
|දින 60 යි
|$ -0.0378825632
|-43.89%
|දින 90 යි
|$ -0.1537292744286454
|-64.04%
League of Kingdoms is one of the world's first blockchain MMO strategy games. Gamers build kingdoms, farm resources, fight monsters (PvE), and compete with enemy kingdoms (PvP) or alliances (MMO) where all the land plots are non-fungible tokens (NFT) along with tokenizable resources, skins, and many other game assets. Currently, the free-to-play strategy game is available on mobile (Android, iOS), as well as on the PC.
The project team aims to build a game universe where gamers can have fun together while capitalizing on their digital assets, skills, and play-time. The project offers entertaining game content that appeals to not just crypto enthusiasts but also mainstream gamers.
