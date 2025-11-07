හුවමාරුවDEX+
සජීවී League of Kingdoms සඳහා අද මිල 0.086296 USD කි. LOKA සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි LOKA මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

LOKA ගැන වැඩි විස්තර

LOKA මිල තොරතුරු

LOKA යනු කුමක්ද

LOKA නිල වෙබ් අඩවිය

LOKA ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

LOKA මිල පුරෝකථනය

League of Kingdoms ලාංඡනය

League of Kingdoms මිල (LOKA)

1 LOKA සිට USD සජීවී මිල:

$0.086296
$0.086296$0.086296
+0.10%1D
USD
League of Kingdoms (LOKA) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:58:19 (UTC+8)

League of Kingdoms (LOKA) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.084909
$ 0.084909$ 0.084909
පැය 24 පහළ
$ 0.089598
$ 0.089598$ 0.089598
24H ඉහළ

$ 0.084909
$ 0.084909$ 0.084909

$ 0.089598
$ 0.089598$ 0.089598

$ 5.37
$ 5.37$ 5.37

$ 0.04425999
$ 0.04425999$ 0.04425999

-0.56%

+0.11%

-16.70%

-16.70%

League of Kingdoms (LOKA) තත්‍ය කාලීන මිල $0.086296. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.084909 ක අවම අගයක් සහ $ 0.089598 ක උපරිම අගයක් අතර LOKA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. LOKAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 5.37 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.04425999 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව LOKA පසුගිය පැය තුල, -0.56% කින්, පැය 24 තුල, +0.11% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -16.70% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

League of Kingdoms (LOKA) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 4.10M
$ 4.10M$ 4.10M

--
----

$ 43.15M
$ 43.15M$ 43.15M

47.47M
47.47M 47.47M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

League of Kingdoms හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 4.10M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 47.47M සමඟින් LOKA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 500000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 43.15M කි.

League of Kingdoms (LOKA) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, League of Kingdomsහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, League of Kingdomsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0316997655 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, League of Kingdomsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0378825632 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, League of Kingdomsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.1537292744286454 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+0.11%
දින 30 යි$ -0.0316997655-36.73%
දින 60 යි$ -0.0378825632-43.89%
දින 90 යි$ -0.1537292744286454-64.04%

League of Kingdoms (LOKA) යනු කුමක්ද

League of Kingdoms is one of the world's first blockchain MMO strategy games. Gamers build kingdoms, farm resources, fight monsters (PvE), and compete with enemy kingdoms (PvP) or alliances (MMO) where all the land plots are non-fungible tokens (NFT) along with tokenizable resources, skins, and many other game assets. Currently, the free-to-play strategy game is available on mobile (Android, iOS), as well as on the PC.

The project team aims to build a game universe where gamers can have fun together while capitalizing on their digital assets, skills, and play-time. The project offers entertaining game content that appeals to not just crypto enthusiasts but also mainstream gamers.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

League of Kingdoms (LOKA) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

League of Kingdoms මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ League of Kingdoms (LOKA) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ League of Kingdoms (LOKA) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? League of Kingdoms සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් League of Kingdoms මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

LOKA දේශීය මුදල් වෙත

League of Kingdoms (LOKA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

League of KingdomsLOKA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් LOKA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: League of Kingdoms (LOKA) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

League of Kingdoms (LOKA) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද LOKA හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.086296 USD වේ.
LOKA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
LOKA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.086296 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
League of Kingdoms හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
LOKA සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 4.10M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
LOKA හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
LOKA හි සංසරණ සැපයුම 47.47M USD වේ.
LOKA හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
5.37 USD ක ATH මිලක් LOKA අත්කර ගති.
LOKA හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.04425999 USD ක ATL මිලක් LOKA අත්කර ගති.
LOKA හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
LOKA සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී LOKA වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව LOKA මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා LOKA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:58:19 (UTC+8)

League of Kingdoms (LOKA) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

