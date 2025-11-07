Law Service Token මිල (LST)
--
--
0.00%
0.00%
Law Service Token (LST) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර LST වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. LSTහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.154729 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව LST පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ 0.00% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Law Service Token හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 25.00K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 200.00M සමඟින් LST හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 125.00K කි.
අද දිනය තුළ, Law Service Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Law Service Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Law Service Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Law Service Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|--
|දින 30 යි
|$ 0
|0.00%
|දින 60 යි
|$ 0
|0.00%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Law Service Token (LST) is a utility token built on the Ethereum blockchain that powers a decentralized legal services platform. The platform enables users to submit legal requests directly on-chain using smart contracts, removing the need for intermediaries such as legal brokers or agencies. Verified legal professionals can respond to these requests through a reverse auction system, offering competitive pricing and transparent service terms.
All interactions—requests, responses, agreements, and payments—are immutably recorded on the blockchain, ensuring accountability and data integrity. The system also includes a staking mechanism that rewards users for long-term participation, reinforcing ecosystem stability. In September 2025, the platform will launch a pilot program with licensed law firms handling real legal cases, followed by the official release of a mobile application in February 2026.
By combining blockchain transparency, automated contracting, and global lawyer access, LST aims to create a fully Web3-native legal infrastructure.
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
